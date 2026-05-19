Az észt légvédelem lelőtt egy pilóta nélküli repülőeszközt a Võrtsjärv-tó felett – közölte Hanno Pevkur észt védelmi miniszter. A tárcavezető szerint ez az első alkalom, hogy Észtország saját maga semmisített meg egy drónt a légterében.

Az ukránok megtámadtak egy NATO tagállamot? Ez már totális őrület

A miniszter szerint a drón nagy valószínűséggel ukrán eredetű volt, és oroszországi célpontok felé tarthatott. Az incidens miatt drónriadót rendeltek el Észtország déli részén, hat megyében: Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru és Põlva térségében is figyelmeztették a lakosságot.

A hatóságok arra kérték az embereket, hogy drón észlelése esetén keressenek menedéket. A történtek kivizsgálását az észt légierő és a biztonsági rendőrség közösen végzi.

Oroszország ellen indulhatott a pilóta nélküli eszköz

Az incidens egy időben történt azzal a nagyszabású ukrán dróntámadással, amely Oroszország nyugati régióit érte. A támadások miatt ideiglenesen lezárták a szentpétervári Pulkovo repülőteret és a pszkovi légikikötőt is.

A leningrádi régió kormányzója, Alekszandr Drozgyenko arról számolt be, hogy két drónt semmisítettek meg a térség felett.

Az észt hatóságok szerint nem ez az első eset, hogy ukrán drón kerül az ország légterébe. 2026 márciusában egy drón az auverei erőmű kéményének csapódott, bár az energiahálózat nem sérült meg. Áprilisban pedig egy másik ukrán drón roncsait találták meg Észtország északi részén.

Az ismétlődő incidensek miatt Tallinn korábban már felszólította Ukrajnát, hogy szigorítsa a drónok használatának ellenőrzését.