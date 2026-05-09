Egy ukrán katonai drón bukkant fel a Földközi-tenger térségében, Görögország partjinál

Különös katonai eszközt talált egy görög halász a Földközi-tengeren, a hatóságok szerint pedig könnyen lehet, hogy egy ukrán drón sodródott a térségbe. A görög védelmi minisztérium vizsgálatot indított, mert az eszköz erős hasonlóságot mutat az ukránok által használt Magura típusú robbanódrónokkal.

Ukrán drónt találtak a Földközi-tengeren, Görögország partjainál (illusztráció) Fotó: Magda Ehlers/Pexels

Ukrán katonai drónt találtak Görögország partjainál

A beszámolók szerint a szerkezetet Lefkada szigetének közelében fedezték fel egy barlangnál. A görög parti őrség azonnal biztosította a drónt, majd átadta a hadsereg szakembereinek. A görög média szerint a motor még működött, amikor megtalálták. A szerkezetben három gyújtószerkezetet találtak, robbanóanyag azonban nem volt benne.

A görög katonai szakértők szerint az eszköz minden jel szerint katonai célokat szolgálhatott. Az ügy azért különösen érzékeny, mert Ukrajna az elmúlt hónapokban már a Földközi-tengeren is végrehajthatott dróntámadást orosz érdekeltségű hajók ellen. Decemberben egy, az orosz árnyékflottához köthető tanker sérült meg egy ukrán akcióban.

Az úgynevezett árnyékflotta elöregedett, gyakran idegen zászló alatt közlekedő hajókból áll, amelyekkel Oroszország megpróbálja kijátszani az ukrajnai háború miatt bevezetett olajembargót – írja a Focus.de.

Így győzi le az ukrán drón az orosz inváziót

Hiába a nagy sebesség és a komoly tűzerő: az ukrán hadsereg egy Sting elfogó drónnal lelőtt egy korszerű orosz Geran–4 sugárhajtású drónt, amely akár 50 kilogramm robbanóanyagot is szállíthat, és több mint ezer kilométeres távolságot képes megtenni. Az elfogást lehetővé tevő technológia ráadásul azt is biztosítja, hogy a kezelők biztonságos távolságból irányíthassák az eszközt.

A háború ártatlanokat sem kíméli – dróncsapás ért egy falut

Egy civil megsérült egy dróntámadásban a Brjanszki területen található Borscsovo faluban. A férfit kórházba szállították.