Az ukrán drón maradványait Litvánia északkeleti részén, az utenai járásban található Semaniszkes település közelében találták meg helyi lakosok – számolt be róla az LRT a válságkezelési központ információi alapján. A hatóságok május 17-én este hét óra körül kaptak értesítést a lezuhant eszközről.

Kitört a világbotrány: az ukránok már a NATO-t bombázzák?

A vizsgálatok szerint a drón a becsapódáskor nem robbant fel. A litván fegyveres erők közlése alapján az ország radarjai korábban nem észlelték az objektumot, így csak a helyiek bejelentése után derült ki, hogy az eszköz Litvánia területére zuhant. A litván válságkezelési központ vezetője, Vilmantas Vitkauskas közölte: a hatóságok most azt próbálják megállapítani, milyen útvonalon érkezett a drón, milyen magasságban repült, valamint milyen hiányosságok lehetnek az ország észlelési rendszerében.

Az első feltételezések szerint az ukrán drón eltérhetett eredeti útvonalától, amit akár orosz elektronikai hadviselési rendszerek is okozhattak. Az LRT szerint korábban már több hasonló eset is történt a régióban.

A napokban Lettország is arról számolt be, hogy egy ukrán drón rövid időre belépett az ország légterébe, majd később elhagyta azt. Az elmúlt hónapokban Finnország és a balti államok légterében egyre több hasonló incidens történt.

A finn Iltalehti szerint az orosz hadsereg elektronikai rendszerekkel próbálhatja megváltoztatni az ukrán drónok repülési útvonalát, hogy azok Finnország vagy a balti országok felé sodródjanak. Ez újabb biztonsági kérdéseket vet fel a NATO keleti szárnyán, különösen a balti térségben.

A litván hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan milyen típusú ukrán drón zuhant le, és azt sem, hogy hordozott-e katonai felszerelést vagy robbanóanyagot. A vizsgálat továbbra is folyamatban van.