Az USA szemet vetett az ukrán dróntechnológiára – titkos megállapodás készülhet

Az ukrán drónok iránt egyre nagyobb érdeklődést mutat az amerikai hadsereg. A Focus információi szerint Washington hozzáférést szeretne kapni olyan technológiákhoz, mint az elektronikai hadviselési rendszerek, valamint a fejlett kommunikációs és célzóplatformok. A Pentagon nemcsak a kész rendszereket vizsgálná, hanem a fejlesztések technológiai hátterét és esetleges gyártási jogait is.

Ukrán drónok és modern haditechnikai rendszerek kerülhetnek amerikai tesztelésre

Egyre fontosabb szerepet kapnak az ukrán drónok

Az ukrán drónok az elmúlt években kulcsszerepet kaptak a modern hadviselésben. Az orosz-ukrán háború során számos olyan új fejlesztést alkalmaztak, amelyek lehetővé tették a gyorsabb felderítést, a pontosabb célzást és a támadások összehangolását.

Az Egyesült Államok különösen azokra a rendszerekre kíváncsi, amelyek mesterséges intelligenciát, GPS nélküli navigációt és biztonságos adatkapcsolatot használnak. Az ilyen hálózatok képesek összekötni a drónokat, a szenzorokat és a fegyverrendszereket, így a katonai egységek gyorsabban reagálhatnak a harctéri helyzetekre.

Dan Driscoll, az amerikai hadsereg államtitkára egy olyan ukrán fejlesztést is méltatott, amely egyetlen rendszerben kapcsolja össze a drónokat, a szenzorokat és más katonai platformokat. Mint fogalmazott: az amerikai hadsereg jelenleg nem rendelkezik hasonló megoldással.

A jelentés szerint az amerikai és az ukrán hadsereg technológiai együttműködése már megkezdődött. Az amerikai légierő a szaúd-arábiai Prince Sultan légibázison már használja a „Sky Map” nevű ukrán drónelhárító rendszert.

A drónelhárító rendszer radar- és szenzoradatokat gyűjt össze, majd egy közös felületen jeleníti meg a fenyegetéseket. Ennek segítségével gyorsabban észlelhetők az érkező drónok, köztük az iráni gyártású Shahed típusú eszközök is.