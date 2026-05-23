ukrán drónok

Az USA szemet vetett az ukrán dróntechnológiára – titkos megállapodás készülhet

Sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok és Ukrajna új védelmi megállapodásról tárgyalhat. Az ukrán drónok és más modern haditechnikai rendszerek iránt egyre nagyobb az amerikai érdeklődés, mivel ezek a fejlesztések már a gyakorlatban is bizonyítottak az orosz–ukrán háborúban.
Az ukrán drónok iránt egyre nagyobb érdeklődést mutat az amerikai hadsereg. A  Focus információi szerint Washington hozzáférést szeretne kapni olyan technológiákhoz, mint az elektronikai hadviselési rendszerek, valamint a fejlett kommunikációs és célzóplatformok. A Pentagon nemcsak a kész rendszereket vizsgálná, hanem a fejlesztések technológiai hátterét és esetleges gyártási jogait is.

Ukrán drónok és modern haditechnikai rendszerek kerülhetnek amerikai tesztelésre - Képünk illusztráció Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP
Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Egyre fontosabb szerepet kapnak az ukrán drónok

Az ukrán drónok az elmúlt években kulcsszerepet kaptak a modern hadviselésben. Az orosz-ukrán háború során számos olyan új fejlesztést alkalmaztak, amelyek lehetővé tették a gyorsabb felderítést, a pontosabb célzást és a támadások összehangolását.

Az Egyesült Államok különösen azokra a rendszerekre kíváncsi, amelyek mesterséges intelligenciát, GPS nélküli navigációt és biztonságos adatkapcsolatot használnak. Az ilyen hálózatok képesek összekötni a drónokat, a szenzorokat és a fegyverrendszereket, így a katonai egységek gyorsabban reagálhatnak a harctéri helyzetekre.

Dan Driscoll, az amerikai hadsereg államtitkára egy olyan ukrán fejlesztést is méltatott, amely egyetlen rendszerben kapcsolja össze a drónokat, a szenzorokat és más katonai platformokat. Mint fogalmazott: az amerikai hadsereg jelenleg nem rendelkezik hasonló megoldással.

A jelentés szerint az amerikai és az ukrán hadsereg technológiai együttműködése már megkezdődött. Az amerikai légierő a szaúd-arábiai Prince Sultan légibázison már használja a „Sky Map” nevű ukrán drónelhárító rendszert.

A drónelhárító rendszer radar- és szenzoradatokat gyűjt össze, majd egy közös felületen jeleníti meg a fenyegetéseket. Ennek segítségével gyorsabban észlelhetők az érkező drónok, köztük az iráni gyártású Shahed típusú eszközök is.

