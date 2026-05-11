Ukrán drónok csapódtak be Lettországban, azonnal repült a védelmi miniszter

Az ukrán drónok ügye miatt vasárnap lemondott Lettország védelmi minisztere. A kormány szerint nem aktiválták időben a drónelhárító rendszereket.

Ukrán drónok csapódtak be Lettországba – lemondott a védelmi miniszter (a képen a NATO, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének brüsszeli központjának épülete látható)

Fotó: Michael Nguyen / NurPhoto/AFP

Lemondott a lett védelmi miniszter a héten becsapódott drónok miatt

Lemondott Andris Spruds lett védelmi miniszter vasárnap a balti ország területén a héten becsapódott két drón ügyével összefüggésben.

Csütörtökön két drón lépett be Oroszország felől a lett légtérbe, majd olajtározó létesítményekbe csapódott.

Az eset miatt Evika Silina miniszterelnök lemondásra szólította fel a védelmi minisztert arra hivatkozva, hogy a drónelhárító rendszereket nem aktiválták időben. Helyére Raivis Melnis ezredest nevezte ki a tárca élére.

Az LSM lett közszolgálati műsorszóró csütörtökön azt jelentette, hogy az orosz határhoz közeli Rezekne városnál csapódtak be a drónok, de jelentős károk nem keletkeztek, és sérültekről sem érkezett jelentés.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter vasárnap az X-en azt írta, ukrán drónok csapódtak be Lettország területén. A repülőeszközök annak következtében repültek be a lett légtérbe, hogy

Oroszország elektronikus hadviselést folytat, amellyel szándékosan eltéríti az ukrán drónokat az oroszországi célpontoktól

– írta Szibiha.

Az ukrán külügyminiszter pénteken elmondta: Ukrajna fontolgatja, hogy szakértőket küldene a balti országok légvédelmének megerősítésére.

Csütörtökön Lettország és Litvánia felkérte a NATO-t, hogy erősítse meg a légvédelmet a balti régióban – tájékoztat az MTI.

Kiderült, mikorra tervezi Oroszország a háború végét és milyen eredménnyel

Az orosz elnök meglepő kijelentést tett a második világháború lezárásának évfordulóján tartott katonai parádé után. Vlagyimir Putyin a sajtótájékoztatón nemcsak megnevezte a háború felelőseit, de azt is jelezte, hogy véleménye szerint a konfliktus hamarosan véget érhet.

Aggódhat Zelenszkij: az ukránok elmondták véleményüket

Egy friss felmérés alapján az ukránok többsége nagyobb veszélynek tartja az állami korrupciót Ukrajna fejlődésére nézve, mint az orosz katonai agressziót. A kutatás szerint ugyan spontán válaszokban továbbra is a háború és annak következményei dominálnak, de közvetlen összehasonlítás esetén a korrupciót többen nevezik meg súlyosabb fenyegetésként. Korábban súlyos botrányok rázták meg a kijevi vezetést, amik érintették Volodimir Zelenszkij ukrán elnök belső körét is.