Így működik az ukrán hadsereg – döbbenetes videón mutatják be a titkot

Az ukrán drónok új korszakot nyithatnak a légiháborúban: Kijev már nemcsak védekezik az orosz Sahídok ellen, hanem speciális elfogó drónokkal vadászik rájuk az égen. Az úgynevezett Sting rendszerek percek alatt bevethetők, több kilométer magasra emelkednek, és akár 300 kilométeres óránkénti sebességgel is képesek megsemmisíteni az orosz kamikaze drónokat. Az ukránok szerint az új technológia nemcsak olcsóbb, hanem hatékonyabb megoldás is lehet, miközben a nyugati Patriot rakétákból egyre nagyobb hiány alakul ki.
Oroszország naponta több száz, sőt időnként több ezer kamikaze drónt vet be ukrán városok és frontvonalbeli állások ellen. A folyamatos támadások miatt az ukrán hadsereg új megoldásokat keresett arra, hogyan semmisíthetnék meg olcsóbban és gyorsabban az orosz Sahídokat.

Erre fejlesztették ki a Sting nevű elfogó drónok rendszerét. Az eszközök különlegessége, hogy rendkívül gyorsan harckész állapotba hozhatók. Az ukrán katonák szerint akár egyetlen perc alatt is elindítható egy bevetés.

A drónokat kézből indítják, nincs szükség külön katapultra vagy indítóállásra. A kezelők először a robbanófejet csatlakoztatják, majd aktiválják a rendszert. A Sting ezután azonnal felszállhat.

Az egyik ukrán katona szerint a rendszer lényege egyszerű:

Látod a célpontot, közel repülsz hozzá, majd megnyomod a robbantás gombját. Mindkét drón felrobban.”

A beszámolók szerint az elfogó drónok különösen hatékonyak az iráni eredetű orosz Sahídok ellen.

A Patriot rakéták helyett olcsóbb megoldást keresnek

A Sting egyik legnagyobb előnye az ára. Egy Patriot rakéta több millió dollárba kerül, miközben egy Sahíd lelövése sokszor gazdaságtalan ilyen drága fegyverrel.

Az ukránok szerint a 3D-nyomtatott Sting drónok kamerával és robbanóanyaggal együtt körülbelül kétezer dollárba kerülnek.

Az egyik ukrán katona úgy fogalmazott:

Most hatalmas összegeket semmisítünk meg fillérekből”.

A Sting drónok körülbelül húsz percig képesek a levegőben maradni, akár három kilométeres magasságba is felemelkednek, és több mint 300 kilométeres sebességgel repülnek. Ez majdnem kétszerese egy átlagos Sahíd sebességének.

Az ukrán légvédelem számára ez különösen fontos lehet, mivel a nyugati fegyverszállítások körül egyre nagyobb a bizonytalanság. Több jelentés szerint az Egyesült Államok készletei megcsappantak a közel-keleti konfliktusok miatt, ezért Kijevnek egyre inkább saját, olcsóbb megoldásokra kell támaszkodnia.

Az ukrán fejlesztők közben már a következő generáción dolgoznak. A tervek szerint mesterséges intelligenciát építenének az elfogó drónokba, így azok automatikusan felismerhetnék és követhetnék az orosz célpontokat emberi irányítás nélkül is.

Az új rendszer iránt állítólag több közel-keleti ország is érdeklődik, különösen azok az államok, amelyeket korábban iráni dróntámadások értek.

 

