Alexander Mercouris brit politikai elemző szerint az ukrán katonák európai kiképzése jelentősen rontotta az ukrán hadsereg harcképességét.

Széteshet az ukrán hadsereg?

Fotó: AFP

Széteshet az ukrán hadsereg? Meghökkentő állítás hangzott el

Ez egyfajta Frankenstein-hadsereget hozott létre, ahol az egyes alakulatokat teljesen eltérő módszerekkel készítették fel

– mondta el YouTube-csatornáján.

A szakértő szerint a nyugati partnerek támogatásának hiányosságai már Kijevben is komoly elégedetlenséget váltanak ki.

„Kijevben pontosan tudják, hogy nagy bajban vannak. Mindenesetre már eltűnt a lelkesedés” – fogalmazott Mercouris.

Korábban Anna Szkorohod arról beszélt, hogy a külföldre kiképzésre küldött ukrán katonák közül sokan nem térnek vissza, mert nem akarnak részt venni a harcokban.

Az ukrán vezérkar egyik képviselője pedig idén márciusban közölte, hogy az ukrán hadsereg csökkenti a külföldi kiképzési programokat, miután számos dezertálási eset történt. Hivatalosan ezt logisztikai okokkal és a fronthelyzet gyors változásához való alkalmazkodással indokolták.