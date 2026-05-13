Kiborult a brit elemző: súlyos hibát követett el a Nyugat Ukrajnában

A brit szakértő szerint az európai országokban eltérő módszerekkel kiképzett ukrán egységek komoly problémákat okoztak az ukrán hadsereg működésében.
Alexander Mercouris brit politikai elemző szerint az ukrán katonák európai kiképzése jelentősen rontotta az ukrán hadsereg harcképességét.

Széteshet az ukrán hadsereg?
Fotó: AFP

Széteshet az ukrán hadsereg? Meghökkentő állítás hangzott el

Ez egyfajta Frankenstein-hadsereget hozott létre, ahol az egyes alakulatokat teljesen eltérő módszerekkel készítették fel

– mondta el YouTube-csatornáján.

A szakértő szerint a nyugati partnerek támogatásának hiányosságai már Kijevben is komoly elégedetlenséget váltanak ki.

„Kijevben pontosan tudják, hogy nagy bajban vannak. Mindenesetre már eltűnt a lelkesedés” – fogalmazott Mercouris.

Korábban Anna Szkorohod arról beszélt, hogy a külföldre kiképzésre küldött ukrán katonák közül sokan nem térnek vissza, mert nem akarnak részt venni a harcokban.

Az ukrán vezérkar egyik képviselője pedig idén márciusban közölte, hogy az ukrán hadsereg csökkenti a külföldi kiképzési programokat, miután számos dezertálási eset történt. Hivatalosan ezt logisztikai okokkal és a fronthelyzet gyors változásához való alkalmazkodással indokolták.

 

