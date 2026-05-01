Kevesebb mint 20 milliárd éve lehet hátra az univerzumnak

A Donostia Nemzetközi Fizikai Központ kutatói szerint az univerzum nem örökké tágul – sőt, egy ponton megállhat, majd összeomolhat. A számításaik alapján a világegyetem teljes élettartama mindössze 33,3 milliárd év lehet. Ez elsőre soknak hangzik, de van egy csavar: az univerzum már most 13,8 milliárd éves. Ez azt jelenti, hogy kevesebb mint 20 milliárd évünk maradt, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A nagy összeomlás közben egyre több fekete lyuk jön létre, amelyek végül akár az egész univerzumot „elnyelhetik” – Fotó: MARK PATERNOSTRO/SCIENCE PHOTO L / MPA

Mi történne a nagy összeomlás során az univerzummal?

A kutatók által felvázolt forgatókönyv szerint az univerzum tágulása egyszer csak lelassul, majd megfordul. Innentől minden elkezd visszahullani:

a galaxisok közelednek egymáshoz

a csillagok és bolygók összeütköznek

az anyag egyre sűrűbbé válik.

Végül minden egyetlen pontba zsugorodik össze – hasonlóan ahhoz az állapothoz, ami az ősrobbanás előtt lehetett. A folyamat közben egyre több fekete lyuk jön létre, amelyek végül akár az egész univerzumot „elnyelhetik”.

A kulcs: a rejtélyes sötét energia

Hogy melyik végkifejlet valósul meg – az örök tágulás vagy az összeomlás –, az egyetlen tényezőtől függ: a sötét energia viselkedésétől. Ez az a titokzatos erő, amely jelenleg gyorsítja az univerzum tágulását.

A tudósok sokáig azt hitték, hogy:

a sötét energia állandó

és örökké gyorsítani fogja a tágulást.

Azonban egy hatalmas új égboltfelmérés – amely több tízmillió galaxist vizsgált – arra utal, hogy ez nem így van.

Az új modell szerint a sötét energia nem állandó, hanem idővel változik. A kutatók egy úgynevezett „axion sötét energia” modellt használtak, amelyben egy rendkívül könnyű részecskefajta (axion mező), és a téridő alapvető szerkezete együtt határozza meg az univerzum sorsát. És a számítások szerint ez a kombináció elkerülhetetlenül összeomláshoz vezet.

Mi lesz addig velünk?

Mielőtt bárki pánikba esne: az emberiséget jóval hamarabb érhetik „közelebbi” kozmikus események. Például a Tejútrendszer és az Androméda-galaxis összeütközése 4-10 milliárd év múlva várható. Ez már önmagában is drámai változásokat hozhat – jóval a végső kozmikus katasztrófa előtt.