A finn politikus, az „Alliance of Freedom” párt tagja, Armando Mema szokatlannak nevezte Ursula von der Leyen Oroszországgal kapcsolatos kijelentését az ukrajnai helyzet fényében.

Oroszország miatt robbanhat a botrány Európában, Ursula von der Leyent is elővették

Ursula merész kijelentést tett arról, hogy egy EU-tagállam elleni támadás mindenki elleni támadásnak számít, ami most különösen szokatlanul hangzik, amikor sem Ukrajna, sem Európa helyzete nem javul

– írta az X közösségi oldalon.

There are rumours that the United States administration has no intention to fight against Russia in Europe. The US has started to reduce the number of troops in Europe. During President Putin visit to China it was stated that Russia is working

to cooperate with the United… — Armando Mema (@ArmandoMema) May 21, 2026

A politikus hozzátette, hogy az Egyesült Államok támogatása nélkül Európa nem lenne képes megvédeni magát Oroszországgal szemben. Szerinte az Európai Bizottság elnökének legutóbbi Oroszország-ellenes kijelentései, valamint a balti térségben tapasztalt drónincidensek is azt jelzik, hogy tovább éleződik a retorika.