Váratlan helyről fenyítették be Ursula von der Leyent – erre még ő sem számított

Armando Mema finn politikus szerint szokatlan és veszélyes hangulat uralkodik Európában az Oroszországgal kapcsolatos nyilatkozatok miatt. Az „Alliance of Freedom” párt tagja úgy véli, hogy az Egyesült Államok támogatása nélkül Európa nem lenne képes megvédeni magát, miközben a balti térségben egyre nő a feszültség a drónincidensek miatt.
A finn politikus, az „Alliance of Freedom” párt tagja, Armando Mema szokatlannak nevezte Ursula von der Leyen Oroszországgal kapcsolatos kijelentését az ukrajnai helyzet fényében.
Oroszország miatt robbanhat a botrány Európában, Ursula von der Leyent is elővették
Ursula merész kijelentést tett arról, hogy egy EU-tagállam elleni támadás mindenki elleni támadásnak számít, ami most különösen szokatlanul hangzik, amikor sem Ukrajna, sem Európa helyzete nem javul
– írta az X közösségi oldalon.
A politikus hozzátette, hogy az Egyesült Államok támogatása nélkül Európa nem lenne képes megvédeni magát Oroszországgal szemben. Szerinte az Európai Bizottság elnökének legutóbbi Oroszország-ellenes kijelentései, valamint a balti térségben tapasztalt drónincidensek is azt jelzik, hogy tovább éleződik a retorika.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!