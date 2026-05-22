Extrém figyelmeztetést adtak ki a magyarok körében is népszerű nyaralóhelyen

A legmagasabb, „extrém” besorolást Fuerteventura, Lanzarote és Gran Canaria kapta, miközben a szigetcsoport többi részén is nagyon magas UV-sugárzást mértek – írja a Mirror.

Az extrém UV-sugárzás növelheti a bőrrák kialakulásának kockázatát, ezért a Kanári-szigetekre utazóknak érdemes megfogadniuk a hatóságok tanácsait

Vannak, akikre különösen veszélyes az erős UV-sugárzás

A szakemberek szerint a túlzott napsugárzás súlyos egészségügyi problémákhoz vezethet. Az UV-sugárzás károsíthatja a DNS-t, fájdalmas leégést, szemproblémákat és allergiás bőrreakciókat okozhat, hosszabb távon pedig növelheti a bőrrák, köztük a melanoma kialakulásának kockázatát.

Különösen veszélyeztetettek a világos bőrű és világos szemű emberek, valamint azok, akiknek a családjában előfordult már bőrrák. A gyermekek és az idősek szintén fokozott kockázatnak vannak kitéve.

A hatóságok azt javasolják, hogy 11 és 17 óra között lehetőleg kerüljék a közvetlen napsütést, keressenek árnyékos helyeket, viseljenek hosszú ujjú ruházatot, széles karimájú kalapot és UV-szűrős napszemüveget. Emellett legalább 50 faktoros fényvédő használatát ajánlják még felhős időben is.

Arra is figyelmeztetnek, hogy az egy évnél fiatalabb csecsemőket egyáltalán nem szabad közvetlen napsütésnek kitenni, mivel bőrük rendkívül érzékeny.

