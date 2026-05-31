Ebben az időpontban kell vacsorázni, ha csökkenteni akarja a stroke és a demencia kockázatát

A szakértők szerint sokan túl későn ülnek vacsoraasztalhoz, pedig egy egyszerű változtatással komoly egészségügyi előnyöket lehetne elérni. A Northwestern Egyetem kutatói szerint az ideális vacsoraidő este 5 és 7 óra közé esik, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.
Ha ez nem megoldható, akkor egy másik szabályt érdemes követni: legalább három órával lefekvés előtt be kell fejezni az étkezést. Ez azt jelenti, hogy aki este 9 órakor fekszik le, annak legkésőbb 6 órakor ajánlott vacsoráznia. Azoknak pedig, akik csak 11 óra körül térnek nyugovóra, legkésőbb este 8 óráig érdemes elfogyasztaniuk az utolsó étkezést.
Ez történik a szervezetben, ha túl késői a vacsora
A kutatók szerint a késő esti étkezés megzavarhatja a szervezet biológiai óráját. Ilyenkor az emésztőrendszernek még dolgoznia kellene, miközben a test már a pihenésre készül. A következmények között szerepelhet a rosszabb alvásminőség, a gyomorégés, a reflux és a vércukorszint kedvezőtlenebb alakulása.
A szakemberek szerint a háromórás szünet elegendő időt biztosít a szervezetnek az emésztéshez, ami nyugodtabb alvást eredményezhet.
A jobb alvás az agyat is védi
Az alvásnak kulcsszerepe van az agy egészségének megőrzésében. A kutatók szerint megfelelő pihenés közben az agy hatékonyabban távolítja el azokat az anyagokat és fehérjéket, amelyek összefüggésbe hozhatók az Alzheimer-kórral és más neurodegeneratív betegségekkel.
Emellett a stabilabb vércukorszint csökkentheti az agyi erek károsodásának kockázatát, ami hosszú távon a memória romlásához és a szellemi képességek hanyatlásához vezethet.
Látványos eredményeket hozott a vizsgálat
A kutatásban 39 túlsúlyos vagy elhízott felnőtt vett részt. A résztvevők egyik csoportja legalább három órával lefekvés előtt befejezte az étkezést, és összesen 13-16 órás éjszakai böjtöt tartott. A másik csoport nem változtatott korábbi szokásain. Hét hét elteltével a kutatók több kedvező változást is megfigyeltek.
A korábban vacsorázók szívverése alvás közben jobban lelassult, vérnyomásuk kedvezőbben alakult, vércukorszintjük stabilabb lett, és a stresszhormonként ismert kortizol szintje is csökkent.
A stroke és a demencia kockázata is csökkenhet
A kutatók szerint ezek a változások hosszú távon komoly jelentőséggel bírhatnak. A magas vércukorszint ugyanis károsíthatja az agy apró ereit, ami növeli a stroke, a memóriazavarok és a demencia kialakulásának esélyét.
Korábbi vizsgálatok arra is rámutattak, hogy az elhízás jelentősen növelheti a szellemi hanyatlás és a demencia kockázatát.
Egy egyszerű szokás, amely sokat számíthat
A kutatás vezetője, Phyllis Zee professzor szerint nemcsak az elfogyasztott ételek mennyisége és minősége fontos.
Nemcsak az számít, hogy mennyit és mit eszünk, hanem az is, hogy az étkezés milyen kapcsolatban áll az alvással
– hangsúlyozta.
A szakemberek szerint az eddigi eredmények alapján egy egyszerű szabály betartása is sokat segíthet: hagyjon legalább három órát a vacsora és a lefekvés között. A kutatók úgy vélik, ez az apró változtatás javíthatja a szív egészségét, segítheti a vércukorszint szabályozását, javíthatja az alvást, és hozzájárulhat az agy hosszú távú védelméhez is.
