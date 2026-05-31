Ebben az időpontban kell vacsorázni, ha csökkenteni akarja a stroke és a demencia kockázatát

A szakértők szerint sokan túl későn ülnek vacsoraasztalhoz, pedig egy egyszerű változtatással komoly egészségügyi előnyöket lehetne elérni. A Northwestern Egyetem kutatói szerint az ideális vacsoraidő este 5 és 7 óra közé esik, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A vacsora legideálisabb időpontját délután 5 és 7 óra közé teszik a szakértők, de a lényeg, hogy lefekvés előtt legalább három órával történjen meg – Fotó: pexels.com

Ha ez nem megoldható, akkor egy másik szabályt érdemes követni: legalább három órával lefekvés előtt be kell fejezni az étkezést. Ez azt jelenti, hogy aki este 9 órakor fekszik le, annak legkésőbb 6 órakor ajánlott vacsoráznia. Azoknak pedig, akik csak 11 óra körül térnek nyugovóra, legkésőbb este 8 óráig érdemes elfogyasztaniuk az utolsó étkezést.

Ez történik a szervezetben, ha túl késői a vacsora

A kutatók szerint a késő esti étkezés megzavarhatja a szervezet biológiai óráját. Ilyenkor az emésztőrendszernek még dolgoznia kellene, miközben a test már a pihenésre készül. A következmények között szerepelhet a rosszabb alvásminőség, a gyomorégés, a reflux és a vércukorszint kedvezőtlenebb alakulása.

A szakemberek szerint a háromórás szünet elegendő időt biztosít a szervezetnek az emésztéshez, ami nyugodtabb alvást eredményezhet.

A jobb alvás az agyat is védi

Az alvásnak kulcsszerepe van az agy egészségének megőrzésében. A kutatók szerint megfelelő pihenés közben az agy hatékonyabban távolítja el azokat az anyagokat és fehérjéket, amelyek összefüggésbe hozhatók az Alzheimer-kórral és más neurodegeneratív betegségekkel.

Emellett a stabilabb vércukorszint csökkentheti az agyi erek károsodásának kockázatát, ami hosszú távon a memória romlásához és a szellemi képességek hanyatlásához vezethet.

Látványos eredményeket hozott a vizsgálat

A kutatásban 39 túlsúlyos vagy elhízott felnőtt vett részt. A résztvevők egyik csoportja legalább három órával lefekvés előtt befejezte az étkezést, és összesen 13-16 órás éjszakai böjtöt tartott. A másik csoport nem változtatott korábbi szokásain. Hét hét elteltével a kutatók több kedvező változást is megfigyeltek.

A korábban vacsorázók szívverése alvás közben jobban lelassult, vérnyomásuk kedvezőbben alakult, vércukorszintjük stabilabb lett, és a stresszhormonként ismert kortizol szintje is csökkent.