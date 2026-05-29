Szörnyű tragédia az iskolai kiránduláson: meghalt egy 12 éves fiú a vadvízi evezésen

A hatóságok közlése szerint az öt embert szállító felfújható tutaj a Lehigh folyón haladt egy nagyobb, vezetett túra részeként, amikor váratlanul felborult. Az utasok mind a vízbe zuhantak, de a 12 éves fiú nem bukkant fel újra a felszínen. Azonnal megindult a keresés, a mentőcsapatok azonban már csak a gyermek holttestét találták meg. A tutaj többi utasát sikerült kimenteni, számolt be a vadvízi evezés közben történt tragédiáról a Foxweather.

A pennsylvaniai Lehigh folyón történt a tragédia vadvízi evezés közben – Fotó: SAMUEL CORUM / AFP

Iskolai kirándulás része volt a vadvízi evezés

A tragédia különösen megrázó, mert a fiú egy hatodikos osztállyal érkezett a kirándulásra Long Islandről. Az iskola később közleményben azonosította az áldozatot: a 12 éves Cesar Albarracin Guncay halt meg a balesetben.

Mérhetetlen szomorúsággal és összetört szívvel osztjuk meg szeretett diákunk halálhírét

– írta az iskola a családoknak küldött levelében.

Megszólalt a raftingcég is

A tragédiában érintett raftingvállalat közölte: teljesen összetörte őket a történtek híre.

Az egész csapatunk szíve megszakadt a történtek miatt. Első gondolataink a gyermek családjával és barátaival vannak

– közölték a cég tulajdonosai.

Még vizsgálják, mi okozhatta a tragédiát

A vállalkozás már évtizedek óta szervez túrákat a folyón, a mostani baleset körülményeit pedig jelenleg is vizsgálják. A Pennsylvania Fish and Boat Commission és az állami rendőrség is nyomozást indított az ügyben. Egyelőre nem tudni pontosan, miért borult fel a tutaj, illetve hogy a sodrás, az időjárás vagy más tényező vezetett-e a tragédiához.

A helyiek szerint a Lehigh folyó bizonyos szakaszai különösen veszélyesek lehetnek, főleg erősebb sodrás esetén. A tragédia az egész közösséget megrázta, az iskola pszichológiai segítséget is felajánlott a diákoknak és a családoknak.

Egy olaszországi tóban találtak rá a vadvízi kajakozás királyaként emlegetett brit Ben Orton holttestére két éve, aki még 2024. május 16-án tűnt el, és azóta hiába keresték a svájci és az olasz hatóságok.