Kiderült az igazság: a vaj vagy a margarin egészségesebb?

Ismét előkerült a kérdés: vajat vagy margarint érdemesebb fogyasztani? Táplálkozási szakértők szerint a vaj természetesebb termék, míg a margarin összetétele nagyon eltérő lehet, ezért vásárláskor különösen fontos megnézni a címkét. Kalóriában nincs nagy különbség: 10 gramm vaj körülbelül 75 kalória, ugyanennyi margarin nagyjából 72 kalória.
Nem mindegy, miből készül
- A vaj általában tehéntejből készül, és kevés adalékanyagot tartalmazhat.
- A margarin ezzel szemben iparilag előállított termék, amely különböző növényi olajokból és zsírokból állhat, ezért az egészségügyi megítélése termékenként változhat.
A címkét érdemes figyelni
A szakértők szerint főleg a régebbi vagy gyengébb minőségű margarinoknál lehet gond a kedvezőtlen zsírokkal, például a hidrogénezett zsírokkal vagy bizonyos omega-6-ban gazdag olajokkal. Ezeket érdemes kerülni, különösen akkor, ha valaki tudatosan figyel a szív- és érrendszeri egészségére.
Mikor lehet jobb a vaj, mikor a margarin?
Ha valaki egyszerűen, gyorsan szeretne dönteni a boltban, egyes szakértők szerint
jobb választás lehet a vaj, mert átláthatóbb az összetétele.
Aki viszont etikai vagy növényi alapú étrend miatt margarint választ, annak érdemes jobb minőségű, például repceolaj-alapú terméket keresnie.
Magas vérzsírszint vagy zsíranyagcsere-zavar esetén nem biztos, hogy ugyanaz a legjobb választás, mint egy egészséges embernél. Ilyenkor érdemes orvossal vagy dietetikussal egyeztetni, mert a vaj és a margarin zsírsavösszetétele is számíthat – hívta fel e figyelmet a Focus.de.
