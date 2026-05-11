Végzetes hibák sorozata vezetett a ValuJet 592 katasztrófájához

1996. május 11-én néhány perc alatt következett be a Miami–Atlanta járat tragédiája: a pilóták füstöt jelentettek, majd a gép az Everglades mocsarába zuhant. A ValuJet 592 repülőgép-katasztrófa örökre átírta a légiközlekedés szabályait.
1996. május 11-én néhány perc alatt vált tragédiává a ValuJet 592 járata. A Miamiból Atlantába tartó DC-9-es fedélzetén röviddel a felszállás után füst jelent meg, a pilóták pedig azonnal visszafordulást kértek. A ValuJet 592 repülőgép-katasztrófa később az amerikai légiközlekedés egyik legsúlyosabb figyelmeztetésévé vált – írja a Miami Herald.

Mentőhelikopter a ValuJet 592 lezuhanásának helyszínén 1996. május 12-én – Fotó: POOL PHOTO / AFP

Hogyan tűnt el a ValuJet 592 az Everglades mocsarában?

A repülőgép alig hagyta el Miami térségét, amikor a személyzet füstöt jelentett a pilótafülkéből és az utastérből. A pilóták megpróbáltak visszatérni a repülőtérre, de a DC-9-es néhány perccel később meredek szögben az Everglades mocsaras vidékébe zuhant. Egy kisrepülő pilótája látta a becsapódást, amely után a gép szinte teljesen eltűnt a sekély víz, az iszap és a korallkőzet között. A mentőalakulatok kezdetben abban reménykedtek, hogy lehetnek túlélők, de hamar világossá vált: a fedélzeten tartózkodó 110 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát.

A gép maradványainak 40%-át sikerült kimenteni az Everglades mocsaraiból – Fotó: CHRIS BERNACCHI / AFP

Mi okozta a végzetes tüzet a fedélzeten?

A nyomozás során kiderült, hogy a tragédiát hibák hosszú láncolata idézte elő. A ValuJet egyik karbantartási alvállalkozója olyan oxigéngenerátorokat helyezett a gép rakterébe, amelyeket tévesen kiürültnek nyilvánítottak. Az eszközöket nem megfelelően zárták le, mégis biztonságosként dokumentálták őket. A kartondobozokba csomagolt oxigéngenerátorokat repülőgép-abroncsok fölé helyezték a raktérben. A felszállás után legalább egy generátor aktiválódott, ami tüzet okozott, a lángok pedig gyorsan továbbterjedtek.

A ValuJet 592 hajtóművének alkatrészei – Fotó: RHONA WISE / AFP

Mi történt az utolsó percekben?

A feketedoboz felvételei szerint a tűz gyorsan elárasztotta füsttel a pilótafülkét és az utasteret. A forróság végül megrongálta a repülőgép vezérlőkábeleit is, így a személyzet fokozatosan elveszítette az irányítást a gép felett. A pilóták a sűrű füstben próbálták visszafordítani a gépet Miamiba, de erre már nem maradt elegendő idő. A DC-9-es végül nagy sebességgel csapódott az Everglades mocsarába.

Megemlékezés a ValuJet-katasztrófa emlékművénél – Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hogyan változtatta meg a légiközlekedést a tragédia?

A ValuJet 592 repülőgép-baleset után az amerikai légügyi hatóságok szigorították a karbantartó cégek ellenőrzését és a veszélyes rakományok szállításának szabályait. Emellett jelentősen növelték az utasszállító gépek cargoraktereit ellenőrző felügyelők számát is. A tragédia emlékműve ma is az Everglades közelében áll, emlékeztetve arra a hibasorozatra, amely végül 110 ember életét követelte.

