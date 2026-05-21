Hátborzongató szörnyszülött él a vizeinkben – ki mer ezek után lemerülni?

A vámpírtintahal különös mélytengeri élőlényként régóta foglalkoztatja a kutatókat, de most a teljes genetikai állományának feltérképezése új képet ad a fejlábúak evolúciójáról. Egy friss nemzetközi kutatás szerint ez a faj egyfajta „genomikus élő kövület”, amely ősi jegyeket őriz a tintahalak és polipok korai történetéből. Az eredmények arra utalnak, hogy a két fő evolúciós ág több mint 300 millió éve vált szét.

A vámpírtintahal az egyik legrejtélyesebb mélytengeri élőlény – Fotó: extremenature / TikTok

Mit árul el a vámpírtintahal genomja?

A vámpírtintahal (Vampyroteuthis sp.) a fejlábúak egyik legrejtélyesebb képviselője. Bár a polipok ágához sorolják, számos tulajdonsága inkább a tintahalakra és szépiafélékre hasonlít. A modern fejlábúak két nagy csoportra oszlanak: a tízkarú tintahalak és szépiafélék, valamint a nyolckarú polipok és a vámpírtintahal vonalára. A kutatók szerint a vámpírtintahal genomja átmeneti genetikai mintázatot őriz, amely összeköti a két nagy evolúciós irányt.

Miért különleges a vámpírtintahal hatalmas genomja?

A most szekvenált genom több mint 11 milliárd bázispárból áll, ami körülbelül négyszerese az emberi genom méretének, és ezzel a valaha vizsgált legnagyobb fejlábú-genom. Ennek ellenére szerkezete meglepően konzervált, sok ősi kromoszomális elemet változatlan formában őriz. Emiatt a kutatók „genomikus élő kövületnek” nevezik, amely ritka betekintést ad a fejlábúak ősi genetikai felépítésébe.

Hogyan alakította át az evolúció a tintahalak és polipok genetikai szerkezetét?

A vizsgálatok szerint a korai fejlábúak eredetileg tintahalszerű kromoszómaszerveződéssel rendelkeztek, amely a polipoknál később jelentős fúziókon és átrendeződéseken ment keresztül. Ezt a folyamatot a kutatók „fusion-with-mixing” néven írják le. Az Argonauta hians nevű nyílt tengeri polip genomjának összehasonlítása is megerősítette, hogy a mai polipok evolúciója során a kromoszómák újraszerveződése volt a kulcs, nem pedig új gének megjelenése.

The Animal That Survived 300 Million Years by Living Where Nothing Else Can Breathe (Vampire Squid) It didn't become a better predator. It found a place where nothing would ever follow. The vampire squid lives in the oxygen minimum zone — a layer so depleted most marine animals cannot survive there for minutes. Its blood binds oxygen at concentrations that would render most animals unconscious. It doesn't hunt. It extends two filaments and collects falling organic debris. When threatened, it releases a cloud of bioluminescent mucus and disappears beneath its own cloak. It has no predators. The environment that kills everything else is what protects it. 300 million years. Undisturbed.