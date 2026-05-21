Hátborzongató szörnyszülött él a vizeinkben – ki mer ezek után lemerülni?

A vámpírtintahal különös mélytengeri élőlényként régóta foglalkoztatja a kutatókat, de most a teljes genetikai állományának feltérképezése új képet ad a fejlábúak evolúciójáról. Egy friss nemzetközi kutatás szerint ez a faj egyfajta „genomikus élő kövület”, amely ősi jegyeket őriz a tintahalak és polipok korai történetéből. Az eredmények arra utalnak, hogy a két fő evolúciós ág több mint 300 millió éve vált szét.
Mit árul el a vámpírtintahal genomja?
A vámpírtintahal (Vampyroteuthis sp.) a fejlábúak egyik legrejtélyesebb képviselője. Bár a polipok ágához sorolják, számos tulajdonsága inkább a tintahalakra és szépiafélékre hasonlít. A modern fejlábúak két nagy csoportra oszlanak: a tízkarú tintahalak és szépiafélék, valamint a nyolckarú polipok és a vámpírtintahal vonalára. A kutatók szerint a vámpírtintahal genomja átmeneti genetikai mintázatot őriz, amely összeköti a két nagy evolúciós irányt.
Miért különleges a vámpírtintahal hatalmas genomja?
A most szekvenált genom több mint 11 milliárd bázispárból áll, ami körülbelül négyszerese az emberi genom méretének, és ezzel a valaha vizsgált legnagyobb fejlábú-genom. Ennek ellenére szerkezete meglepően konzervált, sok ősi kromoszomális elemet változatlan formában őriz. Emiatt a kutatók „genomikus élő kövületnek” nevezik, amely ritka betekintést ad a fejlábúak ősi genetikai felépítésébe.
Hogyan alakította át az evolúció a tintahalak és polipok genetikai szerkezetét?
A vizsgálatok szerint a korai fejlábúak eredetileg tintahalszerű kromoszómaszerveződéssel rendelkeztek, amely a polipoknál később jelentős fúziókon és átrendeződéseken ment keresztül. Ezt a folyamatot a kutatók „fusion-with-mixing” néven írják le. Az Argonauta hians nevű nyílt tengeri polip genomjának összehasonlítása is megerősítette, hogy a mai polipok evolúciója során a kromoszómák újraszerveződése volt a kulcs, nem pedig új gének megjelenése.
