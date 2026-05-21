Sokkoló bejelentés: mellrákkal diagnosztizálták Vanessa Trumpot

Egészségügyi állapotáról tett sokkoló vallomást Donald Trump Jr. volt felesége. Az ötgyermekes édesanya, Vanessa Trump elárulta, hogy mellrákkal diagnosztizálták.
Vanessa Trump megdöbbentő bejegyzésben közölte a világgal: mellrákot diagnosztizáltak nála – írja a Fox News.
Donald Trump Jr. volt felesége szerdán elmondta, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála, és nemrég orvosi beavatkozáson esett át, miközben már megkezdte a kezeléseket.
Szeretnék beszámolni az egészségi állapotomról. Nemrég mellrákot diagnosztizáltak nálam. Szorosan együttműködöm az orvosi csapatommal a kezelési terv kidolgozásában
– írta az ötgyermekes édesanya.
Még több kezelés vár Vanessa Trumpra a mellrák elleni küzdelmében
Vanessa a héten már átesett egy beavatkozáson, de további kezelések várnak rá.
„Koncentrált és reményteljes maradok, miközben családom, gyermekeim és a hozzám legközelebb állók szeretete és támogatása veszi körül” – írta.
