Sokkoló bejelentés: mellrákkal diagnosztizálták Vanessa Trumpot

Figyelmeztetés: súlyos májkárosodást okozhat a népszerű tisztítószer

Egészségügyi állapotáról tett sokkoló vallomást Donald Trump Jr. volt felesége. Az ötgyermekes édesanya, Vanessa Trump elárulta, hogy mellrákkal diagnosztizálták.
Vanessa Trump megdöbbentő bejegyzésben közölte a világgal: mellrákot diagnosztizáltak nála – írja a Fox News. 

Vanessa Trump megdöbbentő bejegyzésben közölte a világgal: mellrákot diagnosztizáltak nála. Fotó: CLIFF HAWKINS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump Jr. volt felesége szerdán elmondta, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála, és nemrég orvosi beavatkozáson esett át, miközben már megkezdte a kezeléseket. 

Szeretnék beszámolni az egészségi állapotomról. Nemrég mellrákot diagnosztizáltak nálam. Szorosan együttműködöm az orvosi csapatommal a kezelési terv kidolgozásában

írta az ötgyermekes édesanya

Még több kezelés vár Vanessa Trumpra a mellrák elleni küzdelmében

Vanessa a héten már átesett egy beavatkozáson, de további kezelések várnak rá.  

„Koncentrált és reményteljes maradok, miközben családom, gyermekeim és a hozzám legközelebb állók szeretete és támogatása veszi körül” – írta.

 

