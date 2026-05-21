Sokkoló bejelentés: mellrákkal diagnosztizálták Vanessa Trumpot

Donald Trump Jr. volt felesége szerdán elmondta, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála, és nemrég orvosi beavatkozáson esett át, miközben már megkezdte a kezeléseket.

Szeretnék beszámolni az egészségi állapotomról. Nemrég mellrákot diagnosztizáltak nálam. Szorosan együttműködöm az orvosi csapatommal a kezelési terv kidolgozásában

– írta az ötgyermekes édesanya.

Még több kezelés vár Vanessa Trumpra a mellrák elleni küzdelmében

Vanessa a héten már átesett egy beavatkozáson, de további kezelések várnak rá.

„Koncentrált és reményteljes maradok, miközben családom, gyermekeim és a hozzám legközelebb állók szeretete és támogatása veszi körül” – írta.