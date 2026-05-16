Várható élettartam: ijesztő számokat mutat az új kalkulátor

Az brit statisztikai hivatal, az Office for National Statistics új adatai szerint folyamatosan nő a várható élettartam, és a következő évtizedekben a 100 éves kor elérése már sokkal gyakoribb lehet – írja a DailyMail.

A várható élettartam a kutatók szerint tovább nőhet, és egyre többen érhetik meg a 100 éves kort

Meglepő számokat mutat a várható élettartam kalkulátor

Az új várható élettartam kalkulátor életkor és nem alapján számolja ki, hogy egy ember átlagosan hány évig élhet, valamint azt is megmutatja, mekkora esélye van a 68, 90 vagy akár a 100 éves kor elérésére.

A kutatás szerint a 2024-ben született lányok átlagosan 90,2 évig élhetnek, míg a fiúk várható élettartama 86,9 év lehet. A szakértők szerint ez az érték tovább emelkedik majd a következő évtizedekben.

Egyre több ember élhet 100 évig

Az előrejelzések alapján a 2049-ben születő lányok több mint negyede, a fiúk közel ötöde élheti meg a 100 éves kort. A számok szerint 2074-re ez még tovább növekedhet.

A kutatók szerint ebben szerepet játszik az orvostudomány fejlődése, az egészségesebb életmód és a halálozási arányok javulása is. Az adatok azt is mutatják, hogy a nők és férfiak közötti különbség lassan csökken a várható élettartam területén.

Az étrend is befolyásolhatja a várható élettartamot

A kutatók egy másik elemzésben arra is kitértek, hogy bizonyos étrendek összefüggésben állhatnak a hosszabb élettel. A mediterrán étrend, a teljes kiőrlésű gabonák, a zöldségek, a gyümölcsök és az egészséges zsírok rendszeres fogyasztása segíthet a hosszabb élet elérésében.

A szakértők szerint különösen fontos lehet a feldolgozott húsok és a cukros italok kerülése. A tanulmány szerint a hosszabb várható élettartam egyik kulcsa az egészséges táplálkozás és az életmód lehet.

