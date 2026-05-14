Nem a hús hiánya a legnagyobb baj – ezt rontják el a vegetáriánusok

A vashiány vegetáriánusoknál azért is gyakori, mert a növényi eredetű vas más formában található meg, mint a húsokban lévő. A szakértők szerint a babban, lencsében, tofuban vagy leveles zöldségekben található vas nehezebben szívódik fel a szervezetben – írja a TheGuardian.

A vashiány vegetáriánusoknál megfelelő étrenddel és a vas jobb felszívódásával is csökkenthető

Vashiány vegetáriánusoknál: ezek az ételek segíthetnek a vas pótlásában

Éppen ezért különösen fontos, hogy a vegetáriánus étrendben szerepeljenek olyan ételek is, amelyek javítják a vas felszívódását.

A C-vitamin például jelentősen segíthet: paradicsom, paprika vagy brokkoli fogyasztása tofuval vagy lencsével együtt sokkal hatékonyabbá teheti a vas hasznosulását.

A szakértők szerint a vegetáriánusoknak tudatosabban kell összeállítaniuk az étrendjüket. Nem elég egy egyszerű tésztaétel vagy saláta, rendszeresen érdemes fogyasztaniuk lencsét, csicseriborsót, tofut, szójababot, tökmagot, kesudiót, szezámmagot, zabpelyhet és különféle leveles zöldségeket is, mert ezek természetes vasforrásnak számítanak.

A tofu például akár jelentős mennyiségű vasat is tartalmazhat, míg a szezámmag még ennél is többet.

Nem csak az számít, mennyi vasat eszik

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy bizonyos ételek és italok ronthatják a vas felszívódását. A tea egyes anyagai, valamint bizonyos növényi összetevők csökkenthetik a szervezet vasfelvételét.

Ezért sokan hibába esnek: hiába fogyasztanak vasban gazdag ételeket, ha közben olyan kombinációkat választanak, amelyek akadályozzák a felszívódást.

Egy jól összeállított reggeli sokat számíthat

A zabkása például remek választás lehet, különösen bogyós gyümölcsökkel és lenmaggal kombinálva. Egy tofus rántotta paradicsommal, kelkáposztával és teljes kiőrlésű kenyérrel pedig akár a napi vasszükséglet jelentős részét is fedezheti.

Mivel a levél írója vegetáriánus és nem vegán, a tojás is fontos szerepet kaphat az étrendben. Egy brokkolis-tojásos lepény tökmaggal megszórva szintén jó vasforrás lehet.

