Áttörés a vastagbélrák kutatásában: kiderült, mi indíthatja el a betegséget

A tudósok új áttörést értek el a vastagbélrák kialakulásának megértésében: azonosították azt a kulcsmechanizmust, amellyel egy gyakori bélbaktérium károsíthatja a vastagbél sejtjeit. A felfedezés arra is választ adhat, hogyan okoz baktérium vastagbélrákot, és miért nő a betegség előfordulása a fiatalabb korosztályokban is – írja a Daily Mail.

Vastagbélrák: a baktérium csak egy „kapun” keresztül tud támadni

A Johns Hopkins Egyetem kutatói kimutatták, hogy a Bacteroides fragilis nevű bélbaktérium csak akkor képes károsítani a vastagbél sejtjeit, ha egy specifikus receptorhoz, a claudin-4-hez kapcsolódik. Ez a kötődés indítja el azt a folyamatot, amely gyulladáshoz és daganatképződéshez vezethet. A baktérium toxint termel, amely már korábban is ismert volt a bélfal károsításáról, de eddig nem volt világos, hogyan kapcsolódik közvetlenül a sejtekhez. A kutatók több ezer gént vizsgálva jutottak el a claudin-4-ig, amely kulcsszereplőnek bizonyult: ha ezt a receptort kiiktatták, a baktérium nem tudott megtapadni, és a bél védőrétege érintetlen maradt.

Így derült ki, hogyan okoz baktérium vastagbélrákot

A vizsgálatok szerint a toxin és a claudin-4 fizikai kapcsolatot is kialakít, ami először adott közvetlen bizonyítékot a kötődésre. Ez a lépés kulcsfontosságú a betegség kialakulásában, mivel a bélfal károsodása gyulladáshoz, majd hosszabb távon daganatképződéshez vezethet. Állatkísérletekben egy „álreceptort” is létrehoztak, amelyhez a toxin inkább kötődött, így megvédte a bélsejteket a károsodástól. A kutatók szerint ez az eredmény megnyithatja az utat olyan kezelések felé, amelyek megakadályozzák a baktérium hatását az emberi szervezetben is.

Nő a fiatalok érintettsége, több tényező is szerepet játszhat

A vastagbélrák egyre több fiatalt érint: a 24 év alattiaknál az esetek száma az 1990-es évek óta mintegy 75 százalékkal nőtt. A szakértők szerint a háttérben több tényező is állhat:

elhízás;

ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása;

antibiotikum-használat hatása a bélflórára;

bélmikrobiom egyensúlyának felborulása.

A betegség nehéz felismerhetősége tovább rontja a helyzetet, mivel korai szakaszban alig okoz tüneteket, így sokszor csak előrehaladott állapotban derül ki.