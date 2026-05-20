Már a fiatalokat is veszélyezteti a halálos kór – megfejtették az okokat

Az elmúlt években aggasztó tendencia figyelhető meg: miközben az idősebb korosztályban csökken a vastagbélrákos esetek száma, a fiatalok körében folyamatos emelkedést tapasztalnak az orvosok. A szakemberek szerint a jelenség mögött életmódbeli és környezeti változások állhatnak, amelyek az 1960-as évektől kezdve alakították át az emberek mindennapjait – írja a LiveScience.
Az Amerikai Rákellenes Társaság adatai szerint 2026-ban közel 159 ezer új vastagbélrákos esetet diagnosztizáltak az Egyesült Államokban. Bár a legtöbb beteg továbbra is a 65 év feletti korosztályból kerül ki, náluk évente csökken az esetek száma. Ezzel szemben az 50 év alattiaknál évente átlagosan 3 százalékkal nő a megbetegedések aránya.
Az orvosok szerint ennek egyik oka az lehet, hogy az idősebbek rendszeres szűrővizsgálatokon vesznek részt. A vastagbéltükrözés során ugyanis az orvosok sok esetben már a rákmegelőző polipokat is eltávolítják, mielőtt azok daganattá alakulnának.
A fiatalabb betegeknél azonban a diagnózis sokszor későn történik meg, mert a tüneteket könnyen összekeverik más, kevésbé súlyos problémákkal. Emiatt sok esetben a vastagbélrák csak előrehaladott állapotban derül ki.
Mi állhat a vastagbélrák terjedése mögött?
A kutatók úgy vélik, hogy a modern életmód több tényezője is hozzájárulhat a vastagbélrák kialakulásához. Az egyik legfontosabb a mozgásszegény életmód és az elhízás, amelyek növelik a szervezetben a gyulladásos folyamatokat és megváltoztathatják a bélflóra működését.
A bélrendszerben élő mikroorganizmusok – vagyis a bélmikrobiom – kulcsszerepet játszanak az emésztésben és az immunrendszer működésében. Ha az egyensúly felborul, az hosszú távon növelheti a daganatos betegségek kialakulásának esélyét.
A szakemberek szerint problémát jelenthet az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása, a túl sok cukros ital, a rostszegény étrend, valamint az antibiotikumok túlzott használata is.
A rostokban gazdag táplálkozás segíthet fenntartani az egészséges bélflórát, amely csökkentheti a gyulladásokat és a daganatok kialakulásának kockázatát.
A kutatók egyre többet vizsgálják a mikroműanyagok szerepét is. Laboratóriumi kutatások szerint ezek az apró műanyag részecskék bekerülhetnek a szervezetbe, és akár a daganatos sejtek működésére is hatással lehetnek.
Bizonyos vegyi anyagok – például az úgynevezett „örök vegyszerek” – is összefügghetnek a vastagbélrák kialakulásával. Ezek az anyagok többek között tapadásmentes edényekben és egyes ipari termékekben is megtalálhatók.
A tudósok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy egyelőre nincs egyetlen biztos magyarázat arra, miért nő ennyire gyorsan a fiatalok körében a vastagbélrák előfordulása.
Ezekre a tünetekre kell figyelni
Az orvosok szerint különösen fontos, hogy a fiatalok is komolyan vegyék a figyelmeztető jeleket. A vastagbélrák korai tünetei közé tartozhat:
- a végbélvérzés,
- a véres széklet,
- a hasi fájdalom,
- a megmagyarázhatatlan fogyás,
- a vérszegénység,
- valamint a székelési szokások megváltozása.
