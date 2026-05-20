Már a fiatalokat is veszélyezteti a halálos kór – megfejtették az okokat

Már a fiatalokat is veszélyezteti a halálos kór – megfejtették az okokat

Az orvosokat világszerte aggasztja, hogy egyre több fiatalnál diagnosztizálnak daganatos megbetegedést. A vastagbélrák előfordulása különösen az 50 év alatti korosztályban emelkedik gyors ütemben, miközben a szakemberek szerint a modern életmód és a környezeti hatások is szerepet játszhatnak a háttérben.
Az elmúlt években aggasztó tendencia figyelhető meg: miközben az idősebb korosztályban csökken a vastagbélrákos esetek száma, a fiatalok körében folyamatos emelkedést tapasztalnak az orvosok. A szakemberek szerint a jelenség mögött életmódbeli és környezeti változások állhatnak, amelyek az 1960-as évektől kezdve alakították át az emberek mindennapjait – írja a LiveScience

Vastagbélrák: egyre több fiatalt támad meg a rettegett betegség (A kép illusztráció.)
Az Amerikai Rákellenes Társaság adatai szerint 2026-ban közel 159 ezer új vastagbélrákos esetet diagnosztizáltak az Egyesült Államokban. Bár a legtöbb beteg továbbra is a 65 év feletti korosztályból kerül ki, náluk évente csökken az esetek száma. Ezzel szemben az 50 év alattiaknál évente átlagosan 3 százalékkal nő a megbetegedések aránya. 

Az orvosok szerint ennek egyik oka az lehet, hogy az idősebbek rendszeres szűrővizsgálatokon vesznek részt. A vastagbéltükrözés során ugyanis az orvosok sok esetben már a rákmegelőző polipokat is eltávolítják, mielőtt azok daganattá alakulnának. 

A fiatalabb betegeknél azonban a diagnózis sokszor későn történik meg, mert a tüneteket könnyen összekeverik más, kevésbé súlyos problémákkal. Emiatt sok esetben a vastagbélrák csak előrehaladott állapotban derül ki. 

Mi állhat a vastagbélrák terjedése mögött? 

A kutatók úgy vélik, hogy a modern életmód több tényezője is hozzájárulhat a vastagbélrák kialakulásához. Az egyik legfontosabb a mozgásszegény életmód és az elhízás, amelyek növelik a szervezetben a gyulladásos folyamatokat és megváltoztathatják a bélflóra működését. 

A bélrendszerben élő mikroorganizmusok – vagyis a bélmikrobiom – kulcsszerepet játszanak az emésztésben és az immunrendszer működésében. Ha az egyensúly felborul, az hosszú távon növelheti a daganatos betegségek kialakulásának esélyét. 

A szakemberek szerint problémát jelenthet az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása, a túl sok cukros ital, a rostszegény étrend, valamint az antibiotikumok túlzott használata is.  

A rostokban gazdag táplálkozás segíthet fenntartani az egészséges bélflórát, amely csökkentheti a gyulladásokat és a daganatok kialakulásának kockázatát. 

A kutatók egyre többet vizsgálják a mikroműanyagok szerepét is. Laboratóriumi kutatások szerint ezek az apró műanyag részecskék bekerülhetnek a szervezetbe, és akár a daganatos sejtek működésére is hatással lehetnek. 

Bizonyos vegyi anyagok – például az úgynevezett „örök vegyszerek” – is összefügghetnek a vastagbélrák kialakulásával. Ezek az anyagok többek között tapadásmentes edényekben és egyes ipari termékekben is megtalálhatók. 

A tudósok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy egyelőre nincs egyetlen biztos magyarázat arra, miért nő ennyire gyorsan a fiatalok körében a vastagbélrák előfordulása. 

Ezekre a tünetekre kell figyelni 

Az orvosok szerint különösen fontos, hogy a fiatalok is komolyan vegyék a figyelmeztető jeleket. A vastagbélrák korai tünetei közé tartozhat: 

  • a végbélvérzés,  
  • a véres széklet,  
  • a hasi fájdalom,  
  • a megmagyarázhatatlan fogyás,  
  • a vérszegénység,  
  • valamint a székelési szokások megváltozása.  

