Már a fiatalokat is veszélyezteti a halálos kór – megfejtették az okokat

Az elmúlt években aggasztó tendencia figyelhető meg: miközben az idősebb korosztályban csökken a vastagbélrákos esetek száma, a fiatalok körében folyamatos emelkedést tapasztalnak az orvosok. A szakemberek szerint a jelenség mögött életmódbeli és környezeti változások állhatnak, amelyek az 1960-as évektől kezdve alakították át az emberek mindennapjait – írja a LiveScience.

Vastagbélrák: egyre több fiatalt támad meg a rettegett betegség (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az Amerikai Rákellenes Társaság adatai szerint 2026-ban közel 159 ezer új vastagbélrákos esetet diagnosztizáltak az Egyesült Államokban. Bár a legtöbb beteg továbbra is a 65 év feletti korosztályból kerül ki, náluk évente csökken az esetek száma. Ezzel szemben az 50 év alattiaknál évente átlagosan 3 százalékkal nő a megbetegedések aránya.

Az orvosok szerint ennek egyik oka az lehet, hogy az idősebbek rendszeres szűrővizsgálatokon vesznek részt. A vastagbéltükrözés során ugyanis az orvosok sok esetben már a rákmegelőző polipokat is eltávolítják, mielőtt azok daganattá alakulnának.

A fiatalabb betegeknél azonban a diagnózis sokszor későn történik meg, mert a tüneteket könnyen összekeverik más, kevésbé súlyos problémákkal. Emiatt sok esetben a vastagbélrák csak előrehaladott állapotban derül ki.

Mi állhat a vastagbélrák terjedése mögött?

A kutatók úgy vélik, hogy a modern életmód több tényezője is hozzájárulhat a vastagbélrák kialakulásához. Az egyik legfontosabb a mozgásszegény életmód és az elhízás, amelyek növelik a szervezetben a gyulladásos folyamatokat és megváltoztathatják a bélflóra működését.

A bélrendszerben élő mikroorganizmusok – vagyis a bélmikrobiom – kulcsszerepet játszanak az emésztésben és az immunrendszer működésében. Ha az egyensúly felborul, az hosszú távon növelheti a daganatos betegségek kialakulásának esélyét.

A szakemberek szerint problémát jelenthet az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása, a túl sok cukros ital, a rostszegény étrend, valamint az antibiotikumok túlzott használata is.

A rostokban gazdag táplálkozás segíthet fenntartani az egészséges bélflórát, amely csökkentheti a gyulladásokat és a daganatok kialakulásának kockázatát.