Aggasztó dolgot találtak a maratonfutóknál, a kutatók is meglepődtek

A vizsgálat ötlete akkor merült fel, amikor Timothy Cannon onkológus néhány hónap leforgása alatt három szokatlanul fiatal vastagbélrákos beteget kezelt. Közös volt bennük, hogy rendszeresen maratonokat és ultramaratonokat futottak, miközben ismert kockázati tényezőkkel nem rendelkeztek – írja az Independent.

Talán meglepő, de úgy tűnik, a hosszútávfutás a vastagbélrák kockázatával jár

Vastagbélrák előjeleire bukkantak a maratonfutóknál

A kutatók ezután 94, 35 és 50 év közötti futót vizsgáltak meg, akik legalább öt maratont vagy két ultramaratont teljesítettek. A vastagbéltükrözések során a résztvevők közel felénél találtak polipokat, míg 15 százalékuknál előrehaladott adenómát mutattak ki, amely a vastagbélrák egyik lehetséges előfutára lehet.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy maga az extrém futás okozza a magasabb arányt. A vizsgálatban ugyanis nem szerepelt olyan kontrollcsoport, amely nem futókból állt volna, így más tényezők szerepe sem zárható ki.

Az egyik feltételezés szerint a hosszan tartó, intenzív terhelés megváltoztathatja a bélrendszer vérellátását, és ismétlődő irritációt vagy gyulladást idézhet elő. Ez összefügghet azokkal az emésztőrendszeri panaszokkal is, amelyek sok állóképességi sportolónál jelentkeznek.

A kutatók és az orvosok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a rendszeres futás továbbra is számos egészségügyi előnnyel jár. A tartós emésztőrendszeri tüneteket, különösen a végbélvérzést, azonban érdemes mielőbb kivizsgáltatni.

