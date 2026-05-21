Aggasztó dolgot találtak a maratonfutóknál, a kutatók is meglepődtek

Egy kisebb amerikai kutatás szerint a hosszútávfutók körében a vártnál gyakrabban fordulhatnak elő olyan elváltozások, amelyek összefüggésbe hozhatók a vastagbélrák kialakulásával. A kutatók szerint egyelőre nem bizonyított az összefüggés, de a vastagbélrák szempontjából figyelemre méltó eredmények születtek.
A vizsgálat ötlete akkor merült fel, amikor Timothy Cannon onkológus néhány hónap leforgása alatt három szokatlanul fiatal vastagbélrákos beteget kezelt. Közös volt bennük, hogy rendszeresen maratonokat és ultramaratonokat futottak, miközben ismert kockázati tényezőkkel nem rendelkeztek – írja az Independent

Talán meglepő, de úgy tűnik, a hosszútávfutás a vastagbélrák kockázatával jár – Fotó: Unsplash
Vastagbélrák előjeleire bukkantak a maratonfutóknál

A kutatók ezután 94, 35 és 50 év közötti futót vizsgáltak meg, akik legalább öt maratont vagy két ultramaratont teljesítettek. A vastagbéltükrözések során a résztvevők közel felénél találtak polipokat, míg 15 százalékuknál előrehaladott adenómát mutattak ki, amely a vastagbélrák egyik lehetséges előfutára lehet.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy maga az extrém futás okozza a magasabb arányt. A vizsgálatban ugyanis nem szerepelt olyan kontrollcsoport, amely nem futókból állt volna, így más tényezők szerepe sem zárható ki.

Az egyik feltételezés szerint a hosszan tartó, intenzív terhelés megváltoztathatja a bélrendszer vérellátását, és ismétlődő irritációt vagy gyulladást idézhet elő. Ez összefügghet azokkal az emésztőrendszeri panaszokkal is, amelyek sok állóképességi sportolónál jelentkeznek.

A kutatók és az orvosok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a rendszeres futás továbbra is számos egészségügyi előnnyel jár. A tartós emésztőrendszeri tüneteket, különösen a végbélvérzést, azonban érdemes mielőbb kivizsgáltatni.

A korai felismerés életet menthet, mégis sokan halogatják a vizsgálatot. A vastagbélrák sokszor tünetmentesen alakul ki, ezért különösen fontos a rendszeres szűrés. Egyetlen vizsgálat akár évtizedekkel is meghosszabbíthatja az életet.

Egy nemzetközi kutatás új szemszögből vizsgálja a daganatos megbetegedések kialakulását. A dán tudósok vezetésével lezajlott vizsgálat rámutatott: egy korábban ismeretlen vírus is jelentős szerepet játszhat a vastagbélrák megjelenésében.

 

