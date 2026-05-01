A vastagbélrák és a figyelmeztető jelek – ezt mindenkinek tudnia kell

Egy 27 éves, kétgyermekes brit nő esete rávilágít arra, milyen könnyen félreérthetők a vastagbélrák korai jelei. Bronwyn Tagg először vérzést tapasztalt, amikor mosdóba ment, de háziorvosa aranyérnek tulajdonította a panaszt – vizsgálat nélkül.

A vastagbélrák tüneteit sokszor félrediagnosztizálják, ami késleltetheti a kezelést

A fiatal nő nem sokkal korábban szült, így a diagnózis elsőre logikusnak tűnt. A problémák azonban nem múltak el.

Milyen tünetei voltak a vastagbélráknak?

A vastagbélrák tünetei nála fokozatosan erősödtek. 2024 elején már hasmenés és erős hasi fájdalom jelentkezett, ami időnként annyira súlyos volt, hogy megmozdulni sem tudott.

Több vizsgálat is történt – például ultrahang és később MRI –, de sokáig nem találták meg a valódi okot. Végül 2025 februárjában egy képalkotó vizsgálat kimutatta, hogy egy 4 centiméteres elváltozás van a végbelében – írja a Daily Mail.

Mi történt a diagnózis után?

A fiatal anya azonnal műtét mellett döntött. Az orvosok eltávolították a daganatot, valamint a vastagbél egy részét, és sztómát alakítottak ki.

A helyzet azonban tovább romlott: a kivett nyirokcsomók egy részében már kimutatták a daganat terjedését is. Emiatt kemoterápiára volt szükség, miközben két kisgyermekéről is gondoskodnia kellett.

A kezelések nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is megterhelőek voltak számára, de végigcsinálta őket.

Mit üzen a történet a vastagbélrák kapcsán?

A vastagbélrák egyik legnagyobb veszélye, hogy a korai tünetek könnyen összekeverhetők ártalmatlan problémákkal, például aranyérrel vagy emésztési gondokkal.