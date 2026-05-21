Kellemetlen szagokat áraszt a hűtője? Ez a furcsa módszer segíthet

A vécépapír képes felszívni a nedvességet és a levegőben terjedő kellemetlen szagok egy részét. Egy frissen kibontott tekercs néhány nap alatt segíthet csökkenteni a hűtőben kialakuló dohos vagy romlott szagot. A módszer különösen akkor lehet hasznos, ha nincs idő azonnal kitakarítani a hűtőt.

Hűtőben tárolt élelmiszerek szagai könnyen összekeverednek, azonban a vécépapír magába szívhatja a nedvesség egy részét, ezzel pedig mérsékelheti a szagokat (Illusztráció)

Miért érdemes vécépapírt tenni a hűtőbe?

A hűtőben tárolt élelmiszerek szagai könnyen összekeverednek. Egy romló zöldség, egy rosszul lezárt étel vagy a felgyülemlett nedvesség gyorsan kellemetlen szagot okozhat. A vécépapír magába szívhatja a nedvesség egy részét, ezzel pedig mérsékelheti a szagokat is.

Fontos azonban, hogy a tekercset egy-két hét után ki kell dobni, mert idővel telítődik.

A szag forrását is meg kell szüntetni

A szakértők szerint a vécépapír csak ideiglenes megoldás. Ha tartósan rossz szag van a hűtőben, érdemes teljesen kipakolni és kitisztítani a készüléket.

A háttérben gyakran romló élelmiszer, szennyeződés vagy eltömődött lefolyó áll, de a hibás gumitömítés is problémát okozhat. Ha a tömítés nem zár megfelelően, meleg levegő jut be a hűtőbe, emiatt az ételek gyorsabban romolhatnak meg, a készülék pedig több áramot fogyaszthat – írja a myHOMEBOOK.

