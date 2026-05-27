Súlyos vegyi baleset történt, egy ember meghalt, többen eltűntek

Felrobbant egy vegyi tartály az Egyesült Államokban egy papír- és csomagolóanyag-gyárban. A vegyi balesetben egy ember meghalt, kilencen megsérültek, további kilenc dolgozót még keresnek.
Súlyos vegyi baleset történt Washington államban kedden, ahol felhasadt egy vegyi tartály egy papír- és csomagolóanyag-gyárban. A tragédia következtében legalább egy ember meghalt, kilencen megsérültek, és további kilenc dolgozót eltűntként tartanak nyilván – írja a CNN. 

A baleset a Nippon Dynawave Packaging Co. nevű üzemben történt Longview városában, helyi idő szerint reggel fél nyolc körül. A gyárban egy vegyi anyagot tároló tartály sérült meg, amelyet a papírgyártás során használnak. A hatóságok szerint a tartály hirtelen szétrepedt. 

A robbanásszerű szerkezetkárosodás miatt veszélyes anyagok kerültek a környezetbe. A helyszínen egy ember életét vesztette, nyolc dolgozó és egy tűzoltó megsérült, őt később hazaengedték. Kilenc alkalmazottat továbbra is eltűntként tartanak számon. 

A vizsgálatok során kiderült, hogy a tartály jóval több vegyi anyagot tartalmazhatott, mint amit eredetileg feltételeztek, ami tovább súlyosbította a helyzetet. A szakemberek folyamatosan figyelik a levegő és a víz minőségét is, hogy kizárják a további szennyezést. 

A mentési munkálatok rendkívül nehéz körülmények között zajlanak, mivel a tartály instabil maradt, és a terület továbbra is veszélyes. A hatóságok szerint a vegyi baleset nem jelent közvetlen veszélyt a környező lakosságra, de a környéket lezárták. 

