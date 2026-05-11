Vegyi incidens miatt zárták le egy utcát Manchesterben

A rendőrség közlése szerint a vegyi incidens a Manchester belvárosában található Canal Street közelében történt. A környéket lezárták, miközben a hatóságok átvizsgálták a hotelt és a kérdéses szobát – írja a The Sun.

A vegyi incidens helyszíne, a manchesteri Canal Street

Fotó: Unsplash

Nagy riadalmat okozott a vegyi incidens

A manchesteri rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés egy „vegyi anyagra emlékeztető szagról” szólt, amely gyanút keltett a személyzetben és a hatóságokban is. A szoba feltételezett lakóját a rendőrök őrizetbe vették, jelenleg kihallgatják.

A hatóságok speciális egységeket is bevontak az ügybe, hogy megvizsgálják a helyszínen talált anyagokat és kizárják az esetleges veszélyt.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy az incidens során senki sem sérült meg, ugyanakkor továbbra is dolgoznak a teljes körülmények tisztázásán.

A környéken több tűzoltóautót és rendőri egységet is láttak, a közeli utcákat ideiglenesen lezárták a forgalom elől. A hotel vendégeit biztonsági okokból kísérték ki az épületből.

A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan milyen anyagot találtak a szobában, és azt sem, hogy felmerült-e bűncselekmény gyanúja.

