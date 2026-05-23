Ketyeg az időzített bomba – robbanásra figyelmeztetnek, tömegek menekültek el

Több mint 40 ezer embert kellett evakuálni Dél-Kaliforniában egy veszélyes ipari incidens miatt. A vegyi szivárgás egy űripari gyártóüzemben történt, ahol egy nagy mennyiségű gyúlékony anyagot tartalmazó tartály meghibásodott. A hatóságok szerint a helyzet rendkívül súlyos, mert fennáll a robbanás veszélye is.
A vegyi szivárgás miatt hatalmas területet ürítettek ki a kaliforniai Garden Grove környékén, miután az egyik tartály hűtőrendszere meghibásodott egy űripari gyártóüzemben. A sérült tartályban mintegy 7000 gallon metil-metakrilát található, amely rendkívül gyúlékony és illékony vegyi anyagnak számít - tájékoztat a BBC.

Több mint 40 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a vegyi szivárgás miatt. GARDEN GROVE, UNITED STATES - MAY 22: A view of damage as thousands evacuated due to an ongoing hazardous chemical spill originating from GKN Aerospace in Garden Grove, California, United States on May 22, 2026. Jon Putman / Anadolu (Photo by Jon Putman / Anadolu via AFP)
Fotó: JON PUTMAN / ANADOLU

Az Orange megyei tűzoltóság csütörtökön rendelte el az első kitelepítéseket, miután a szakemberek a tartály hőmérsékletének emelkedését észlelték. Azóta a veszélyzónát tovább bővítették. A hatóságok továbbra is próbálják megakadályozni a helyzet súlyosbodását.

Vegyi szivárgás miatt robbanástól tartanak

Craig Covey tűzoltóparancsnok pénteki sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy két lehetséges forgatókönyvvel számolnak. Az egyik szerint a tartály megsérül és nagy mennyiségű mérgező anyag kerül a környezetbe. A másik, súlyosabb lehetőség szerint a tartályban elszabadulhat egy úgynevezett hőreakció, amely robbanást okozhat, és a közelben található más vegyi anyagokat tároló tartályokat is érintheti.

A szakemberek veszélyesanyag-elhárító egységekkel közösen dolgoznak azon, hogy csökkentsék a tartály nyomását és stabilizálják a rendszert.

A hatóságok ideiglenes befogadóközpontokat nyitottak meg az evakuált lakosok számára, valamint információs vonalat is létrehoztak. Az OCFA közlése szerint az evakuálási intézkedések addig maradnak érvényben, amíg nem sikerül biztonságosan kezelni a helyzetet.

A tűzoltóság arra is kérte a lakosságot, hogy ne próbáljanak saját megoldási javaslatokat küldeni a hatóságoknak, mert a helyzet kezelésén szakértők dolgoznak.

