Ketyeg az időzített bomba – robbanásra figyelmeztetnek, tömegek menekültek el

A vegyi szivárgás miatt hatalmas területet ürítettek ki a kaliforniai Garden Grove környékén, miután az egyik tartály hűtőrendszere meghibásodott egy űripari gyártóüzemben. A sérült tartályban mintegy 7000 gallon metil-metakrilát található, amely rendkívül gyúlékony és illékony vegyi anyagnak számít - tájékoztat a BBC.

Több mint 40 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a vegyi szivárgás miatt

Fotó: JON PUTMAN / ANADOLU

Az Orange megyei tűzoltóság csütörtökön rendelte el az első kitelepítéseket, miután a szakemberek a tartály hőmérsékletének emelkedését észlelték. Azóta a veszélyzónát tovább bővítették. A hatóságok továbbra is próbálják megakadályozni a helyzet súlyosbodását.

Vegyi szivárgás miatt robbanástól tartanak

Craig Covey tűzoltóparancsnok pénteki sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy két lehetséges forgatókönyvvel számolnak. Az egyik szerint a tartály megsérül és nagy mennyiségű mérgező anyag kerül a környezetbe. A másik, súlyosabb lehetőség szerint a tartályban elszabadulhat egy úgynevezett hőreakció, amely robbanást okozhat, és a közelben található más vegyi anyagokat tároló tartályokat is érintheti.

A szakemberek veszélyesanyag-elhárító egységekkel közösen dolgoznak azon, hogy csökkentsék a tartály nyomását és stabilizálják a rendszert.

A hatóságok ideiglenes befogadóközpontokat nyitottak meg az evakuált lakosok számára, valamint információs vonalat is létrehoztak. Az OCFA közlése szerint az evakuálási intézkedések addig maradnak érvényben, amíg nem sikerül biztonságosan kezelni a helyzetet.

A tűzoltóság arra is kérte a lakosságot, hogy ne próbáljanak saját megoldási javaslatokat küldeni a hatóságoknak, mert a helyzet kezelésén szakértők dolgoznak.

