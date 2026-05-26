Súlyos vegyi veszély miatt kellett elhagyja otthonát több tízezer ember

A Garden Grove városában működő GKN Aerospace telephelyén egy tartályban mintegy 7000 gallon metil-metakrilátot (MMA) tároltak, amely műanyaggyártásban használt vegyi anyag. A hatóságok attól tartottak, hogy a tartály túlmelegedése úgynevezett BLEVE-robbanást – vagyis forrásban lévő folyadékból kialakuló gőzrobbanást – idézhet elő, amely súlyos pusztítással járhatott volna - írja a CNN.

A vegyi tartály felrobbanását eddig sikerült megakadálozni. Fotó: BLAKE FAGAN / AFP

Csaknem harmincezer lakos térhetett vissza otthonába a vegyi veszély után

A helyzet enyhülésével az eredetileg elrendelt tömeges evakuálásokat részben feloldották.

Korábban közel 50 ezer embert szólítottak fel otthonaik elhagyására, jelenleg azonban már csak mintegy 16 ezer lakost kérnek arra, hogy maradjanak távol az érintett övezettől.

A hatóságok szerint továbbra is fennáll egy kisebb robbanás vagy mérgező szivárgás veszélye, ezért a körzet egy részét továbbra is lezárva tartják. A tűzoltóság és a veszélyesanyag-elhárító csapatok napok óta intenzív hűtési műveleteket végeznek: hideg vízzel árasztják el a tartály külső burkolatát, hogy csökkentsék a belső hőmérsékletet és stabilizálják a kémiai reakciókat. Emellett eltávolítják a szigetelést is, hogy a hő gyorsabban távozhasson. A legfrissebb mérések szerint a tartály hőmérséklete csökkenő tendenciát mutat, ami biztató fejlemény.

A szakértők úgy vélik, hogy a benne tárolt anyag részben gélesedni vagy megszilárdulni kezdett, ami hozzájárulhat a további reakciók lassításához.

Bár hivatalosan nem észleltek mérgező vegyi szivárgást, néhány környékbeli lakos egészségügyi panaszokról számolt be, például torokirritációról, szédülésről és légúti kellemetlenségekről. Az MMA ismerten szem-, bőr- és légúti irritációt okozhat, különösen magas koncentrációban. A levegőminőséget folyamatosan figyelik, és a hatóságok szerint az evakuálási zónán kívül jelenleg biztonságosnak tekinthető a levegő. A rendkívüli helyzet miatt Gavin Newsom kaliforniai kormányzó szükségállapotot hirdetett, amely lehetővé teszi a szövetségi segítség gyorsabb bevonását. Közel 800 szakember – köztük toxikológusok, tűzoltók, veszélyesanyag-kezelő egységek és közegészségügyi szakemberek – dolgoznak a helyszínen.

Az ügy jogi és hatósági vizsgálatot is maga után vont.

Az Orange megyei ügyészség bűnügyi nyomozást indított a GKN Aerospace ellen, miközben lakosok csoportos pert nyújtottak be a vállalat ellen gondatlan vegyianyag-kezelés miatt. A felperesek szerint a cég mulasztásai több tízezer ember életét, egészségét és mindennapi biztonságát veszélyeztették. A vizsgálatok során ismét előkerültek a vállalat korábbi környezetvédelmi és üzemeltetési problémái is. Egy korábbi ellenőrzés már szabálytalanságokat tárt fel a telephely működésében, ami jelentős bírsághoz vezetett.