Videón terjed a zágrábi verekedés – turistát bántalmazott egy 20 éves szexi MMA harcos nő

Előzetes letartóztatást kért az ügyészség arra a 20 éves nőre, akit egy Fülöp-szigeteki turista bántalmazásával gyanúsítanak Zágráb központjában. A verekedés május elején történt, az esetről készült felvétel pedig gyorsan elterjedt a közösségi médiában.
Horvátországban, Zágráb belvárosában 2026. május 2-án támadtak rá egy Fülöp-szigeteki turistára, az ügyészség pedig május közepén indítványozta a 20 éves Mateu O. vizsgálati fogságát. A verekedés a hatóságok szerint előzmény nélküli támadás lehetett, a sértett azonban nem szenvedett súlyos sérüléseket – írja az Index.hr.

Verekedés történt Zágráb központjában: a 20 éves Mateu O.-t gyanúsítják egy Fülöp-szigeteki turista bántalmazásával
Fotó: Index.hr

Verekedés miatt kerülhet rács mögé

Az ügyészség azért kérte a nő letartóztatását, mert attól tartanak, hogy újabb bűncselekményt követhet el. A gyanú szerint a turistát akkor bántalmazta, amikor már korábban is óvintézkedés hatálya alatt állt egy másik incidens miatt.

A horvát sajtó szerint a nő nemrég egy másik lánnyal is összetűzésbe került, akit a barátjával talált. A beszámolók alapján a vita során fenyegetőzött, és állítólag kést is elővett. A mostani kihallgatáson nem tett vallomást.

A felvétel után indult hajtóvadászat

A május 2-i támadásról készült videó gyorsan terjedni kezdett az interneten, ezután a rendőrség intenzív keresésbe kezdett. 

A nő korábban futballozott, és évekkel ezelőtt MMA-t is edzett, ami a felvételen látható határozott ütéseket is magyarázhatja. 

Az ügyben a vizsgálati fogságról szóló döntés a bíróságra vár.

