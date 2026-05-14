Videón terjed a zágrábi verekedés – turistát bántalmazott egy 20 éves szexi MMA harcos nő

Horvátországban, Zágráb belvárosában 2026. május 2-án támadtak rá egy Fülöp-szigeteki turistára, az ügyészség pedig május közepén indítványozta a 20 éves Mateu O. vizsgálati fogságát. A verekedés a hatóságok szerint előzmény nélküli támadás lehetett, a sértett azonban nem szenvedett súlyos sérüléseket – írja az Index.hr.
Verekedés miatt kerülhet rács mögé
Az ügyészség azért kérte a nő letartóztatását, mert attól tartanak, hogy újabb bűncselekményt követhet el. A gyanú szerint a turistát akkor bántalmazta, amikor már korábban is óvintézkedés hatálya alatt állt egy másik incidens miatt.
A horvát sajtó szerint a nő nemrég egy másik lánnyal is összetűzésbe került, akit a barátjával talált. A beszámolók alapján a vita során fenyegetőzött, és állítólag kést is elővett. A mostani kihallgatáson nem tett vallomást.
A felvétel után indult hajtóvadászat
A május 2-i támadásról készült videó gyorsan terjedni kezdett az interneten, ezután a rendőrség intenzív keresésbe kezdett.
A nő korábban futballozott, és évekkel ezelőtt MMA-t is edzett, ami a felvételen látható határozott ütéseket is magyarázhatja.
Az ügyben a vizsgálati fogságról szóló döntés a bíróságra vár.
Ez is érdekelheti:
Vérbe borult a Keleti aluljárója, bottal verték félholtra a haragosukat – videóval
Vérző férfit hagytak hátra a támadók Budapest egyik legforgalmasabb aluljárójában egy brutális leszámolás után. A Keleti aluljárójában egy testvérpár fabottal támadt rá, majd össze is rugdosta a sértettet.
Elszabadult a pokol a női mosdóban – döbbenetes videón a tömegverekedés
Döbbent jelenetek játszódtak le egy népszerű brit lóversenyfesztiválon. A beszámolók szerint tömegverekedés tört ki a női mosdóban, ahol több nő esett egymásnak a többi vendég szeme láttára.