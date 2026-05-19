Vérfürdő Spanyolországban: saját szüleit lőhette agyon egy 25 éves férfi – csecsemők is megsérültek

A hatóságok szerint a vérengzés este 11 óra körül tört ki Almería közelében. A környéken pánik tört ki, amikor lövések dördültek el egy családi háznál. A helyszínre kiérkező mentők már két holttestet találtak, számolt be a BBC.

A vérengzés elkövetője elmenekült a helyszínről, a rendőrök órákig keresték, végül feladta magát – Fotó: JORGE GUERRERO / AFP

Két baba és egy idősebb férfi is megsérült a vérengzésben

A sérültek között egy mindössze hét hónapos csecsemő is van, akiről a helyi sajtó azt írja: a támadó saját gyermeke lehet. Egy másik, 18 hónapos baba szintén kórházba került, életveszélyes állapotban ápolják. Információk szerint egy 60 éves férfi is a sérültek között van.

A lövöldöző a tragédia után elmenekült, órákig keresték a rendőrök. Végül maga sétált be egy őrsre, ahol feladta magát. A spanyol Guardia Civil nyomozást indított, de az indíték egyelőre rejtély.

Spanyolországban rendkívül ritkák az ilyen típusú tömeges lövöldözések. Az eset ezért az egész országot sokkolta, a helyiek szerint „ilyen horrorfilmekbe illő tragédia még soha nem történt” a békés kisvárosban.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Vérfagyasztó tragédia: 8 gyermeket lőttek agyon – a legfiatalabb áldozat mindössze 1 éves volt

Egy fegyveres támadásban nyolc gyermek vesztette életét, az áldozatok 1-14 év közöttiek. A felfoghatatlan vérengzés az amerikai Shreveport városában történt, a rendőrség szerint az események mögött egy családi konfliktus állhat.

Vérfürdő a folyóparton: piranhák támadták és sebesítették meg a fürdőzőket

Rémálommá vált a strandolás Brazíliában. Piranhák támadtak rá a fürdőzőkre egy népszerű folyóparton, legalább tíz ember megsérült, többen vérző lábakkal menekültek ki a vízből.