Brutálisan megrúgta a gondozónőt a versenyló – sokkoló videó

A baleset a Redcar lóversenypályán történt kedden, közvetlenül az ötödik futam előtt. A felvétel villámgyorsan terjedni kezdett az interneten. A hároméves Kameko Fever nevű herélt versenyló éppen a futamra készült a felvezető körben, amikor a 25 éves Chloe Briody odalépett hozzá. A nő a ló fejfelszerelését ellenőrizte, amikor az állat váratlanul felkapta a hátsó lábait és teljes erőből oldalra rúgott. Az ütés nagy erővel találta el a fiatal nőt, írja a Daily Mail.

A versenyló a hátsó lábaival rúgott bele a nőbe – Fotó: YouTube

Azonnal kórházba vitték a nőt

A baleset után gyorsan paravánokat állítottak fel a helyszínen, miközben az orvosi személyzet a nő segítségére sietett. A sérültet mentő vitte kórházba, ahol röntgenvizsgálatokat is végeztek rajta. A ló egyik trénere később megnyugtatta az aggódókat.

Chloe jól van. Kórházba vitték, megvizsgálták, de szerencsére nincs komoly baja

– mondta Richard Fahey tréner.

A versenypálya szóvivője közölte, hogy a nő „néhány komolyabb zúzódástól eltekintve” jól van, és hamarosan újra munkába állhat. A közlemény szerint a helyszíni orvosi csapat azonnal beavatkozott, ami sokat segített a gyors ellátásban.

A versenyló végül gyengén szerepelt

Az incidens után Kameko Fever elindult a futamon, de nem teljesített jól: a 13 indulóból csak a 11. helyen végzett. A brutális jelenet azonban sokkal nagyobb visszhangot kapott, mint maga a verseny, a videót ugyanis már rengetegen megosztották a közösségi médiában.

O kadar anlık ki her şey onun için tedbiri elden bırakmamak gerek



Biraz önce yaşanan çok üzücü olay pic.twitter.com/OcqCBX4QWk — gnocchi🎙️💫 (@Niyazi19940601) May 26, 2026

