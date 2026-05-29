Orbán Viktor kemény üzenetet és egy felszólítást küldött Magyar Péternek

Putyin megszólalt a romániai dróntámadásról

vesebetegség

Csendben pusztít a világban ez a betegség – emberek százmilliói élhetnek úgy, hogy nem is tudnak róla

43 perce
Olvasási idő: 5 perc
Világszerte robbanásszerűen terjed egy alattomos kór, amely sokáig semmilyen tünetet nem okoz – mégis emberek millióinak életét követeli. A szakértők szerint a krónikus vesebetegség mára az egyik legveszélyesebb népbetegséggé vált.
Egy friss nemzetközi kutatás szerint 1990-ben még „csak” 378 millió ember élt a betegséggel, 2023-ra azonban ez a szám már 788 millióra emelkedett. A kutatók szerint a probléma sokkal gyorsabban terjed, mint korábban gondolták. A krónikus vesebetegség ráadásul már bekerült a világ 10 vezető haláloka közé, hívta fel a figyelmet a sciencedaily.com.

A vesebetegség egyre több embert érint a világon, de szűrővizsgálatokkal könnyen megelőzhető lenne a nagyobb baj – Fotó: Unsplash

Sokan semmit sem éreznek a vesebetegség kezdetén

A betegség egyik legijesztőbb része, hogy kezdetben szinte teljesen tünetmentes lehet. A vesék azonban ilyenkor fokozatosan elveszítik képességüket arra, hogy kiszűrjék a méreganyagokat és eltávolítsák a felesleges folyadékot a szervezetből.

A súlyosabb esetek végül:

  • dialízishez,
  • veseátültetéshez,
  • vagy akár halálhoz is vezethetnek.

A kutatás szerint a legnagyobb kockázati tényezők a cukorbetegség, a magas vérnyomás, valamint az elhízás. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a vesebetegség nemcsak a vesét károsítja: jelentősen növeli a szívbetegségek és a stroke kockázatát is.

Az orvosok szerint rengetegen nem tudnak róla

A kutatók úgy vélik, a valós számok még ennél is rosszabbak lehetnek, mert sok embernél soha nem végzik el a szükséges vizsgálatokat. A szakértők szerint egy egyszerű vizeletvizsgálat is segíthetne a korai felismerésben.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már hivatalosan is kiemelt globális egészségügyi problémának tekinti a krónikus vesebetegséget. A cél az, hogy 2030 előtt jelentősen csökkentsék a korai halálozást. A kutatók szerint azonban ehhez gyorsabb szűrésre, több kezelésre és sokkal nagyobb figyelemre lesz szükség világszerte.

