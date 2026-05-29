Majdnem tragédiába torkollott egy tinédzser elképesztő húzása

A veszélyes dobás körüli vita azóta sem csillapodik. A biztonsági kamerák felvételén egy 16 éves fiú látható, amint odalép egy székhez, felemeli, majd minden habozás nélkül átdobja azt a felső szint korlátján. A több mint 15 kilós tárgy egy forgalmas területen csapódott a földbe – alig néhány másodperccel azután, hogy több vásárló is elment ugyanazon a helyen – írja a DailyStar.

A veszélyes dobás során egy 15 kilós szék csapódott a földbe, alig néhány méterre a mit sem sejtő vásárlóktól Fotó:Illusztráció/Unsplash

Veszélyes dobás: hajszálon múlt a tragédia

A több mint 15 kilogrammos tárgy hatalmas erővel csapódott a földbe. A felvételek szerint három vásárló néhány másodperccel korábban sétált át azon a helyen, ahol a szék végül landolt.

Miután meghallották a becsapódás hangját, rémülten fordultak vissza, hogy megnézzék, mi történt.

A közösségi médiában villámgyorsan elterjedt videóhoz sokan azt a megjegyzést fűzték, hogy a fiú „majdnem megölt valakit”. A felvételen az is látható, hogy más vásárlók pánikszerűen hátrálnak el a helyszínről, miután rádöbbennek, milyen közel jártak egy súlyos balesethez.

A rendőrség röviddel az eset után azonosította és őrizetbe vette a két fiatalt. A nyomozás során kiderült, hogy a 15 éves társa videóra vette a mutatványt, miközben a 16 éves fiú végrehajtotta a veszélyes akciót.

Súlyos következményei lettek a felelőtlen tettnek

A bíróság mindkét fiatalt felelősségre vonta az ügyben. A 15 éves fiú jóvátételi intézkedést és pénzbírságot kapott, míg a széket ledobó 16 éves fiatalt pénzbüntetésre és nyolc hónapos fogva tartással járó intézkedésre ítélték.

Bár senki sem sérült meg, a hatóságok szerint az eset könnyen végződhetett volna halálos tragédiával. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy egy ekkora tömegű tárgy több emelet magasból történő ledobása végzetes sérüléseket okozhat.

Döbbenet: egy francia tinédzser képessé vált az időutazásra

Egy 17 éves francia diáklány esetét vizsgálják a tudósok, aki rendkívüli képességgel rendelkezik: agya úgy működik, mintha időutazó lenne. Emlékei szinte hibátlanul és részletgazdagon elevenednek fel, sőt képes előrevetíteni jövőbeli eseményeket is, mintha valóban időutazáson venne részt.