Veszélyes szexpózok 70 felett – ezeket jobb elfelejteni idősebb korban

A veszélyes szexpózok 70 felett témája egyre gyakrabban kerül elő, hiszen az életkor előrehaladtával a test terhelhetősége jelentősen megváltozik. Az ízületi fájdalmak, a csontritkulás, valamint a csökkent mozgékonyság mind olyan tényezők, amelyek befolyásolják, hogy mi biztonságos és mi nem az ágyban – írja a HuffPost.
Az intimitás iránti igény ugyanakkor nem tűnik el — sőt, sok esetben még mélyebb kapcsolódást hozhat. A kulcs az alkalmazkodás és a tudatosság.
Veszélyes szexpózok 70 felett – ezekre figyeljen
Hagyományos misszionárius póz
Ez az egyik leggyakoribb, mégis az egyik legkockázatosabb pozíció lehet idősebb korban. A testsúly ránehezedése a csípőre és a gerincre fokozza a csonttörés és a fájdalom esélyét.
Alternatíva: oldalfekvés vagy párnával megtámasztott pozíció, amely csökkenti a terhelést.
Térdelős pózok (kutya póz)
A tartós térdelés komoly terhelést jelent a térdnek és a csuklónak, különösen ízületi problémák esetén. Emellett az alsó hátat is instabillá teheti.
Alternatíva: fekvő vagy „kanál póz”, amely kíméli az ízületeket és stabilabb.
Lábak a vállon pozíció
Ez a testhelyzet nagyfokú csípőhajlékonyságot igényel, ami idősebb korban gyakran már nem biztonságos. Emellett túl mély behatolást eredményezhet, ami kellemetlen vagy fájdalmas lehet.
Alternatíva: enyhén megemelt csípő párnával, kisebb terheléssel.
Lovagló póz (felül)
Bár sokan kedvelik, komoly egyensúlyérzéket és izomerőt igényel. Egy rossz mozdulat akár esést vagy sérülést is okozhat.
Alternatíva: stabil ülő helyzet, például széken, ahol kisebb a leesés veszélye.
Álló helyzetben történő együttlét
Az egyensúly romlása miatt ez az egyik legveszélyesebb forma lehet. Egy esés akár súlyos csípőtörést is okozhat.
Alternatíva: ülő pozíció vagy ágy melletti megtámasztás.
Az időskori intimitás biztonságosabbá tétele nem bonyolult, de tudatos hozzáállást igényel. Egyre többen érdeklődnek a téma iránt, hiszen sokan szeretnék úgy megélni az együttléteket, hogy azok ne járjanak fájdalommal vagy kellemetlenséggel.
A legfontosabb a partnerrel való őszinte kommunikáció, a tempó visszafogása és a test jelzéseinek figyelembevétele. Emellett érdemes olyan testhelyzeteket választani, amelyek kímélik az ízületeket és nem terhelik túl a szervezetet, szükség esetén pedig különféle támaszokkal — például párnákkal — lehet növelni a kényelmet és a biztonságot.
A veszélyes szexpózok 70 felett elkerülhetők, ha tisztában van a test változásaival és ennek megfelelően alakítja az intimitást.
A cél nem a lemondás, hanem az alkalmazkodás — így az együttlét továbbra is örömteli és biztonságos maradhat.
