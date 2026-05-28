Nagy a baj! Viagrát tartalmaz ez a csoki

A Viagra hatóanyagát (sildenafilt) mutatták ki a Boner Bears Sex Chocolate nevű termék egyik gyártási tételében az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) vizsgálatai során. A készítményt potencianövelő csokoládéként árusították interneten és felnőttboltokban.

Nem tüntették fel a Viagra hatóanyagát a Boner Bears csokoládé csomagolásán

Fotó: FDA

A gyártó, a JXK Enterprises önként hívta vissza a BB21125-ös gyártási számú csokoládékat, amelyek lejárati ideje 2026 februárja. A fekete csomagolású terméken olyan feliratok szerepeltek, mint a „gyors hatású” és a „maximális erősség” - tájékoztat a New York Post.

Miért veszélyes a nem feltüntetett Viagra hatóanyag?

Az FDA szerint a Viagra hatóanyaga, a sildenafilt komoly egészségügyi problémát okozhat azoknál, akik nitrátot tartalmazó gyógyszereket szednek, például szívbetegség kezelésére. A sildenafil ilyen esetekben veszélyesen alacsony vérnyomást idézhet elő. A hatóság szerint különösen veszélyeztetettek lehetnek a cukorbetegek, a magas vérnyomással, magas koleszterinszinttel vagy szívproblémákkal élők.

Nem ez az első alkalom, hogy a Boner Bears márka miatt intézkedett az FDA. Februárban a vállalat csokoládészószát is visszahívták, mert abban szintén nem feltüntetett sildenafilt találtak. A gyártó közölte, hogy egyelőre nem érkezett jelentés egészségkárosodásról, ugyanakkor arra kérik a vásárlókat, hogy azonnal hagyják abba a termék használatát, és kérjenek visszatérítést.

