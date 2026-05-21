Kínos jelenet a repülőtéren: nem fogja kitalálni, miért kobozták el a turista bőröndjét!

Komoly kellemetlenségbe keveredett egy brit turista a bangkoki repülőtéren, miután egy vibrátor miatt 24 órára eltűnt a poggyásza. A nő csak később tudta meg, mi okozta a fennakadást, addig pedig azt hitte, komoly bajba került. Az eset végül egy meglehetősen kínos fordulatot vett – írja a Daily Star.

Oliwia Krol a thaiföldi Koh Samuiról utazott Bangkokba május 6-án, amikor a repülőtéri poggyászellenőrzés során gyanúsnak találták a bőröndjét. A személyzet kezdetben egy öngyújtóra gyanakodott, de azt sem zárták ki, hogy egy intim tárgy okozza a problémát. A 24 éves nő eközben teljes bizonytalanságban várakozott, miközben a csomagja eltűnt. Egy külön irodába kísérték, ahol alá kellett írnia egy engedélyt, hogy átvizsgálhassák a poggyászt.

A vizsgálat során derült ki, hogy egy vibrátor váltotta ki a riasztást.

A brit turista elmondása szerint rendkívül feszült helyzetet élt át, és attól tartott, hogy valamilyen súlyos szabálysértés gyanújába keveredett, mivel nem értette, mi történik körülötte. A bőrönd végül nem került fel a járatra, így 24 órán át nem jutott hozzá a holmijaihoz. Csak később kapott e-mailt arról, hogy visszamehet a bangkoki repülőtérre átvenni a poggyászát. A nő később már barátaival együtt nevetett az eseten, és utólag inkább egy váratlan, kínos utazási élményként tekint vissza rá.