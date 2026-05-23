Találtunk egy eldugott helyet, ahol Szoboszlai nagyobb sztár, mint itthon

Hanoi illatos, szagos és büdös. Métereken belül egyszerre érzed a trópusi virágok, gyümölcsök szédítő aromáját, a sercegő olaj és a párás forróságtól áporodott csatornák szagát. A street food tényleg az utcán készül. Nem elegáns, vagy ütött, kopott lakókocsiban, alkalmi bódéban születik a pho leves, a gói cuón, (friss tavaszi tekercs) vagy a franciák által átörökített bánh mi (sült húsos szendvics). Egy-egy gázpalack, faszenes tűzhely, rajta vok vagy grillrács, és máris kész a konyha. Ha előkelőbb helyre vágysz, ott van az óvárosi Chapter étterem, ahol érdemes legalább két nappal korábban helyet foglalni. Igaz, előbbiért 150-200 ezer (1600-2200 forint), a nyolc-tíz fogásos maratoni menüért 3 millió dongot fizetsz. (kb. 33 ezer forint).
S még egy falat Hanoi: első pillantásra lefitymálod a kifőzdére hajazó Bun Cha Dac Kim éttermet, és azon tűnődsz, hogyan ajánlhatta ezt a Michelin Guide. Ám amikor ellenérzéseidet félretéve belépsz, azonnal megbarátkozol vele. A hosszú asztaloknál hangoskodó amerikaiak, csámcsogó franciák, evőpálcikával gyakorlatozó németek, egyszóval dugig van a hely színes vendégsereggel, akik helyet szorítanak a szólista magyarnak. S amikor két-három sör után összecimbizel a többi vendéggel, és jönnek a friss korianderrel, mentával és egyéb friss zöldségekkel dúsított fogások, rájössz, miért ajánlja oly melegen a helyet a Michelin Guide.
Az asztaltól karnyújtásnyira jár a vonat
A „vasutas” utcát, a Train Streetet (Phố Duong Tàu) pedig minden bédekker ajánlja. Kihagyhatatlan látványosság a keskeny utca, amelynek közepén rendszeresen járnak – lépésben – a vonatok. A pálya mentén éttermek, kávézók, ahol a vendégek csak akkor húzzák hátrább egy arasznyival a széket, amikor a szerelvény már ott van a nyakukban. A vonat – a vendéglátók szerint – jó étvágyat csinál. Ha azt nem is, de jó forgalmat mindenképpen.
A masszázs felüdíti a testet, lelket – állítólag. A szinte öt méterenként sorjázó olcsóbb „szalonok” ajtajában a szolgáltatásokat kínáló hölgyek – Good massage mantrázzák – azonban megesküsznek rá, hogy a „páciens” újjászületik a kezük alatt. A délkelet-ázsiai nagyvárosok utcaképéhez éppúgy hozzátartoznak ezek a szalonok, mint az autók.
A Sárkány-öbölben ájuldoznak Budapesttől
Good morning, Vietnám, köszönök reggel stílusosan a Ha Long, azaz a Sárkány-öbölben hajóra szálló nemzetközi csapat egyik amerikai tagjának. A kaliforniai Julia színészettel is foglalkozik, szóval ismeri Robin Williams régi filmjét. Azt nem kérdezem meg, hogy tisztában van-e azzal, hogy 1964-ben, a szomszédos Tonkini-öbölben kezdődött istenigazából a vietnámi háború. Inkább saját „háborús” élményeit eleveníti fel, néhány éve fiatalabbra cserélte a férje. Megviselte az eset, de legalább a válás során jól megvágta gazdag ügyvéd exét, és azóta járja a világot.
A festőien zöldellő sziklaszirtek között ringatózva hamar összebarátkozok a Londonban informatikusként dolgozó Tosh-sal és családjával. Indiai származású, de még a nagyapja telepedett le Angliában, és ugyan soha nem fogja megtagadni gyökereit, már inkább britnek érzi magát. Akárcsak a felesége, akinek – nyelv és irodalom tanárnőként – olyan az angol kiejtése, mint néhai Erzsébet királynőnek. S amikor kiderül, hogy magyar vagyok, a két nyolc-tízéves forma gyerek szinte egyszerre üvölt fel: Dominik Szoboszlai. Azzal pedig, hogy egy-két sajtótájékoztatón szót is váltottam a Liverpool sztárjával, végképp elvarázsolom a családot.
A vízilabda révén pedig tovább fonódik a magyar szál, mert a sportos témába később bekapcsolódik egy amerikai útitárs, aki évtizedeket húzott le a Washington Post sportrovatánál és ott volt az athéni olimpia emlékezetes magyar–szerb vízilabda döntőjén. Akárcsak jómagam. Erre inni kell! Azon már meg sem lepődök, hogy a hajó bárpultjánál honfitársakkal találkozom és egy chilei fiatalemberrel, akik járt már Budapesten és annyira rabul ejtették a látottak, hogy már intézi a „repetát”.
A Ha Long öbölben is kiderült, hogy Pest megér egy estet.
Együtt söröznek a hajdani ellenségek
A vietnami Riviéráról, Da Nangról és az egykori császári fővárosról, Huéról – szerencsére – már senkinek sem a háború, az Agent Orange vegyszer és az 1968-as Tet-offenzíva ugrik be. A hajdani fontos légibázisnak otthont adó nagyvárosban manapság együtt söröznek a hajdani amerikai és vietnámi katonák és leszármazottaik, bár itt az is kiderül, hogy a hajdani vietkong harcosok sem voltak éppen szentek, ha ölni kellett, hát öltek.
A múlt árnyai azonban már nem látszanak a homokos, éjjel fényszórókkal megvilágított Da Nang-i tengerparton. A bárokban szól az amerikai rap, a könnyűvérű nők – néha annak álcázott férfiak – szólítják le az őszülő urakat. Pezseg az élet, a magas szállodák tetőteraszáról remek kilátás nyílik a Han folyón átívelő, Sárkány-hídra. Onnan nem látszik, hogy egy-egy külvárosi raktárépületben ötven-hatvan asszony hajol a gép fölé, hogy eredeti(?) Ralph Lauren vagy Hilfiger inget varrjon.
Bátran adj gázt!
Da Nangot és környékét robogóval kell bejárni. Elengedhetetlen tartozék a bukósisak mellett a bátorság. Errefelé mindenki vigyáz mindenkire, és folyamatosan dudál, hogy jelezze, itt jövök. Persze résen kell lenni, de csak az európaiak lepődnek meg azon, ha szembe jön veled egy betonvasakkal megrakott robogó. Senki nem idegeskedik, és te is csak eleinte anyázol, amikor kivág eléd valaki. Aztán alkalmazkodsz a helyi viszonyokhoz, és te is bátran kikanyarodsz a főútra. Itt csak akkor udvariaskodnak, ha már ott vagy az orruk előtt.
Az utóbbi évekbe a Ba Na hegyvidéki Aranyhíd lett Vietnám egyik ikonikus látványossága. Szép, szép a két óriási nyitott betontenyérre helyezett híd, de a többi attrakció… Disneyland bazári kivitelben. Még szerencse, hogy az elbűvölő Hoi An városka, és az egykori császári székhely, Hue kárpótolt. Ráadásul, Huéba lengyelekkel kerültem össze a kisbuszban, akik szinte rokonként üdvözöltek. A már jó húsz éve Kanadában élő Krzysiek és felesége tényleg a világ végére is eljutott, az Exxon Oil munkatársaként lehúzott néhány évet Pápua Új-Guineában.
Kambodzsában király lesz a floridai nyugdíjasból
A gízai piramisoknál, a karnaki templomnál érzel hasonlót, mint Angkor Wat megpillantásakor. Kambodzsa fő látványossága a dzsungelben kb. 150 éve újra felfedezett khmer templomegyüttes. A negyven fokos meleg ellenére is érdemes bejárni. Már amennyire lehet, mert több tucatnyi rom van a környéken. A közeli Siem Reap városka fő bevételi forrását jelentik az ide látogató turisták, bár a helyiek szerint sokkal kevesebben jönnek, mint a Covid előtt. Ennek ugyan ellenmond, hogy a szállodám melletti sportbárban alig volt hely, ám a grillpultot kezelő, majd egy éve Kambodzsában élő kolumbiai Pablo gyorsan kerített egy széket.
S ha Vietnám olcsó, Kambodzsa – némi túlzással – ingyen van. Nem csoda, hogy a Sziem Reap-i Khmer’s Kitchen étteremben a mellettem sörözgető Rob kijelentette, hogy otthon, Floridában is jól elvan a nyugdíjával, de Kambodzsában királynak érzi magát. Kijelentését alátámasztandó befutott jó harminc évvel fiatalabb khmer barátnője.
A szerelem nem ismer határokat.