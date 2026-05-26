A turisták csak néztek: valami teljesen abszurd került a királynő fejére

A különös eset St Leonards-on-Sea városában történt, ahol a Viktória királynő szobor egyik napról a másikra az internet kedvencévé vált. Egy helyi tréfacsináló ugyanis egy óriási édességet helyezett a több mint százéves bronzszobor fejére – írja a DailyMail.

A Viktória királynő szobor különös „fejdísze” pillanatok alatt turistalátványosság lett Angliában Fotó: JJ Waller / JJ Waller / SWNS

Viktória királynő szobor már korábban is célpont volt

A látvány rengeteg turistát és helyit vonzott a térre. Sokan fényképezték a szobrot, mások videókat készítettek róla, miközben hangosan nevettek a szokatlan jeleneten.

A helyiek szerint nem ez az első alkalom, hogy valamilyen tárgy kerül a szobor fejére. Korábban közlekedési bójákat is tettek rá tréfából, de sokan úgy gondolják, ez a mostani ötlet minden korábbit felülmúlt.

A tréfa mögött álló helyi művész elmondta, hogy már évek óta tervezte az akciót, és kíváncsi volt arra, hogyan reagálnak majd az emberek.

Turisták tömege fényképezte a furcsa jelenetet

Egy helyi fényképész szerint a város pont az ilyen különleges és váratlan pillanatok miatt szerethető. Úgy fogalmazott, a Viktória királynő szobor most újra mosolyt csalt az emberek arcára.

A képek gyorsan terjedni kezdtek az interneten, sokan pedig az év egyik legviccesebb utcai tréfájának nevezték az esetet.

