Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Puccs készül Putyin ellen Moszkvában – döbbenetes hír érkezett

BL

Mi lesz itt este, ha már délután gyújtogatnak a PSG-szurkolók a bazilikánál? – videó

világűr

Elképesztő kísérlet: a világűrben tesztelik az emberi szaporodás lehetőségét

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kínai tudósok mesterséges embriókat küldtek az űrállomásra, hogy új ismereteket szerezzenek az emberi fejlődés és szaporodás lehetőségéről. A kísérlet célja annak vizsgálata, hogy a világűr körülményei miként befolyásolják a korai embriófejlődést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
világűrembriószaporodásmegtermékenyítésKína

Az emberi őssejtekből létrehozott sejtszerkezetek több fontos fejlődési szakaszon is áthaladnak, de nem képesek magzattá fejlődni. A kutatók azt remélik, hogy az eredmények segítenek megérteni, lehetséges-e valaha az emberi szaporodás a világűr környezetében írja a Bild.

világűr
A jövő a világűr meghódítása
Fotó: Unsplash

A világűr hatása az embriók fejlődésére

Minden mesterséges embrió külön kamrában utazik a Tienkung űrállomásra tartó rendszerben. A tudósok szerint így elkerülhető, hogy a minták kölcsönösen befolyásolják egymást. 

A vizsgálat középpontjában a megtermékenyítés utáni 14–21. nap áll.

Ebben az időszakban kezdődik meg az emberi szervek kialakulása. A kutatók szerint az ekkor fellépő rendellenességek jelentős hatással lehetnek a későbbi fejlődésre. Korábban ezt a szakaszt nehéz volt tanulmányozni, mert a nemzetközi szabályok 14 napban korlátozták az emberi embriók laboratóriumi tenyésztését. A korlátozásokat 2021-ben részben enyhítették, így szigorú etikai ellenőrzés mellett hosszabb ideig tartó kutatások is lehetővé váltak.

Egyetlen biológiai probléma keresztülhúzhatja az emberiség kozmikus terveit

Ausztrál kutatók szerint a mikrogravitáció jelentősen rontja a spermiumok mozgását, így már a megtermékenyítés is komoly akadályokba ütközhet a világűrben. A vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a súlytalanság megzavarhatja az embriók korai fejlődését, ami veszélyeztetheti a hosszú távú űrkolonizáció terveit. 

 

Ijesztő változásokat okozhat az űrutazás az emberi szervezetben

A tudósok szerint a világűr környezete jelentősen átalakíthatja az immunrendszer működését, ami hosszabb küldetések során komoly egészségügyi kockázatokat jelenthet az űrhajósok számára. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!