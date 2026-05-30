Elképesztő kísérlet: a világűrben tesztelik az emberi szaporodás lehetőségét

Az emberi őssejtekből létrehozott sejtszerkezetek több fontos fejlődési szakaszon is áthaladnak, de nem képesek magzattá fejlődni. A kutatók azt remélik, hogy az eredmények segítenek megérteni, lehetséges-e valaha az emberi szaporodás a világűr környezetében – írja a Bild.

A jövő a világűr meghódítása

Fotó: Unsplash

A világűr hatása az embriók fejlődésére

Minden mesterséges embrió külön kamrában utazik a Tienkung űrállomásra tartó rendszerben. A tudósok szerint így elkerülhető, hogy a minták kölcsönösen befolyásolják egymást.

A vizsgálat középpontjában a megtermékenyítés utáni 14–21. nap áll.

Ebben az időszakban kezdődik meg az emberi szervek kialakulása. A kutatók szerint az ekkor fellépő rendellenességek jelentős hatással lehetnek a későbbi fejlődésre. Korábban ezt a szakaszt nehéz volt tanulmányozni, mert a nemzetközi szabályok 14 napban korlátozták az emberi embriók laboratóriumi tenyésztését. A korlátozásokat 2021-ben részben enyhítették, így szigorú etikai ellenőrzés mellett hosszabb ideig tartó kutatások is lehetővé váltak.