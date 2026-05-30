Elképesztő kísérlet: a világűrben tesztelik az emberi szaporodás lehetőségét

Az emberi őssejtekből létrehozott sejtszerkezetek több fontos fejlődési szakaszon is áthaladnak, de nem képesek magzattá fejlődni. A kutatók azt remélik, hogy az eredmények segítenek megérteni, lehetséges-e valaha az emberi szaporodás a világűr környezetében – írja a Bild.
A világűr hatása az embriók fejlődésére
Minden mesterséges embrió külön kamrában utazik a Tienkung űrállomásra tartó rendszerben. A tudósok szerint így elkerülhető, hogy a minták kölcsönösen befolyásolják egymást.
A vizsgálat középpontjában a megtermékenyítés utáni 14–21. nap áll.
Ebben az időszakban kezdődik meg az emberi szervek kialakulása. A kutatók szerint az ekkor fellépő rendellenességek jelentős hatással lehetnek a későbbi fejlődésre. Korábban ezt a szakaszt nehéz volt tanulmányozni, mert a nemzetközi szabályok 14 napban korlátozták az emberi embriók laboratóriumi tenyésztését. A korlátozásokat 2021-ben részben enyhítették, így szigorú etikai ellenőrzés mellett hosszabb ideig tartó kutatások is lehetővé váltak.
Egyetlen biológiai probléma keresztülhúzhatja az emberiség kozmikus terveit
Ausztrál kutatók szerint a mikrogravitáció jelentősen rontja a spermiumok mozgását, így már a megtermékenyítés is komoly akadályokba ütközhet a világűrben. A vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a súlytalanság megzavarhatja az embriók korai fejlődését, ami veszélyeztetheti a hosszú távú űrkolonizáció terveit.
Ijesztő változásokat okozhat az űrutazás az emberi szervezetben
A tudósok szerint a világűr környezete jelentősen átalakíthatja az immunrendszer működését, ami hosszabb küldetések során komoly egészségügyi kockázatokat jelenthet az űrhajósok számára.