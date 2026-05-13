Drámai felvételek: autókat sodort el a villámárvíz Törökországban – videó

A villámárvíz Törökország északi részén, Samsun tartomány Havza körzetében csapott le. A heves esőzések miatt több folyó is kilépett a medréből, a lezúduló víz pedig pillanatok alatt elárasztotta az utcákat – jelentette az AP.

Autókat is elvitt a villámárvíz Törökországban

Házakat is rombolt a villámárvíz

A beszámolók szerint több épület pincéje és földszintje víz alá került. A közösségi médiában terjedő felvételeken az is látható, ahogy egy sofőr a teherautója tetején vár segítségre, miközben körülötte hömpölyög az ár.

Terrifying flooding after an extreme rain in Samsun, Turkey 🇹🇷 (12.05.2026)



Video: Dursun Egrikaya pic.twitter.com/sJfUkLuOpt — Disaster News (@Top_Disaster) May 12, 2026

A sérülteket kórházba szállították, de a hatóságok szerint egyikük sincs életveszélyes állapotban. Voltak, akik saját erejükből jutottak el az egészségügyi intézményekbe, másokat mentőcsapatok segítettek ki.

A helyszínre tűzoltókat, rendőröket és katasztrófavédelmi egységeket vezényeltek. A mentőalakulatok a bajba jutott emberek kimentésén és a törmelék eltakarításán dolgoznak.

