Horror a síneken – frontálisan ütközött két villamos, rengetegen megsérültek

A villamosbaleset Düsseldorf belvárosában, a Berliner Allee és a Graf-Adolf-Straße kereszteződésében történt helyi idő szerint délelőtt fél 12 körül. A két villamos frontálisan ütközött, az egyik szerelvény az ütközés következtében kisiklott, az ablakok pedig betörtek - számolt be róla a Daily Mail.

A villamosbaleset után több szerelvény is megrongálódott Düsseldorfban

A helyszínre nagy erőkkel érkeztek ki a mentők, tűzoltók és rendőrök. A hatóságok tájékoztatása szerint legalább 27 ember megsérült, közülük öt állapota súlyos, ugyanakkor életveszélyes sérültről nem érkezett jelentés.

A villamosbalesetben frontális ütközés történt

A helyi sajtó szerint felmerült annak lehetősége, hogy az egyik villamos rossz vágányra került az ütközés előtt. A vizsgálatok során azt is ellenőrzik, hogy egy hibásan beállított váltó okozhatta-e a balesetet.

A két járművön összesen 55 ember utazott. A baleset egy különösen zsúfolt napon történt, mivel Düsseldorf belvárosában éppen a Japan Day rendezvényt tartották, amely miatt több ezren tartózkodtak a környéken.

Szemtanúk beszámolói szerint az egyik villamos balra próbált kanyarodni a kereszteződésben, míg a másik egyenesen haladt tovább. A rendőrség továbbra is vizsgálja az ütközés pontos körülményeit.

A baleset után több villamosvonal közlekedése is leállt vagy jelentős késésekkel működött. A közlekedési vállalat arra kérte az utasokat, hogy lehetőség szerint más közlekedési módot válasszanak.

