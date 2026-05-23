Vilmos herceg hatalmas titkot árult el – ebbe beleremeghet Nagy-Britannia

Vilmos herceg a Heart Breakfast műsorában kapott kérdést arról, hogy érkezett-e már meghívó a nyárra pletykált esküvőre. A herceg mosolyogva úgy reagált: „Nincs komment”, majd hozzátette, hogy reméli, előbb-utóbb befut egy meghívó – írja a Daily Mail.

A beszélgetés során elmondta, hogy gyermekei közül különösen Charlotte hercegnő rajong Taylor Swift zenéjéért. A család 2024-ben a londoni Wembley Stadionban látta az Eras Tour egyik koncertjét.

Vilmos herceg szerint a hangulat egészen különleges volt, és még a stadion padlója is remegett a tömeg energiájától. A koncert után a herceg, Charlotte hercegnő és Prince George közös szelfit is készíthetett Taylor Swifttel és párjával, Travis Kelce.

Taylor Swift és Vilmos herceg kapcsolata nem új keletű: 2013-ban egy jótékonysági eseményen még közösen is színpadra álltak Jon Bon Jovi társaságában.

A lapok szerint ugyanakkor az énekesnő kevésbé ápol szoros kapcsolatot Prince Harryvel és Meghan Markle. Korábbi sajtóértesülések szerint Swift több alkalommal is visszautasította Meghan podcastmeghívásait.

A lakhatási válság enyhítése, a természet helyreállítása, a vidéki gazdaság élénkítése és a megújuló energia fejlesztése. Ezeket a célokat jelölte meg Vilmos, amikor bejelentette, hogy a Cronwalli Hercegséget egy nagyívű modernizációs program keretében meg kívánja újítani.

Két Aston Villa-szurkoló jegy nélkül utazott Isztambulba az Európa-liga döntőjére, végül bejutottak a mérkőzésre, majd valahogy egy VIP-bulira is bementek, ahol még Vilmos herceggel is találkoztak.