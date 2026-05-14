Paul Walker lánya mellett omlott össze Vin Diesel

Franciaországban, Cannes-ban, 2026. május 13-án, szerdán tartották az első Halálos iramban film különleges vetítését a franchise 25. évfordulója alkalmából. A Vin Diesel által mondott beszéd különösen érzelmesre sikerült.
A vetítése előtt megemlékezett néhai barátjáról, Paul Walkerről, és beszéde közben elsírta magát. Paul Walker 2013 novemberében, 40 évesen halt meg autóbalesetben.
Paul Walker lánya is ott volt Vin Diesel mellett
A teremben ott volt Paul Walker lánya, Meadow Walker is, akit Diesel a keresztlányaként szeret.
A színész megölelte a 27 éves nőt, majd arról beszélt, milyen különös érzés, hogy Meadow most ugyanabban az életkorban nézi újra a filmet, mint amennyi az édesapja volt a forgatás idején.
Diesel szerint Paul nagyon büszke lenne a lányára – számolt be a Page Six.
Jön a nagy lezárás
Vin Diesel a közönségnek azt is elárulta, hogy a Halálos iramban utolsó része, a Fast Forever 2028-ban érkezhet. A színész szerint a rajongók szeretete és hűsége az oka annak, hogy méltó finálét szeretnének adni a történetnek.
