Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gyurcsány Ferenc visszatér – már az időpontot is bejelentették

Felháborító!

Ilyet még nem látott! Aki prosztó, az a Parlamentben is prosztó

Vin Diesel

Paul Walker lánya mellett omlott össze Vin Diesel

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megható pillanatoknak lehettek tanúi a 2026-os cannes-i filmfesztivál nézői, amikor Vin Diesel könnyek között emlékezett meg Paul Walkerről. A Vin Diesel számára testvérként szeretett színésztárs elvesztése több mint tizenkét év után is fájó seb maradt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vin Dieselcannes-i filmfesztiválPaul Walker

Franciaországban, Cannes-ban, 2026. május 13-án, szerdán tartották az első Halálos iramban film különleges vetítését a franchise 25. évfordulója alkalmából. A Vin Diesel által mondott beszéd különösen érzelmesre sikerült.

Vin Diesel attends ''The Fast And The Furious'' screening during the 79th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals in Cannes, France, on May 13, 2026. (Photo by Luca Carlino/NurPhoto) (Photo by Luca Carlino / NurPhoto via AFP)
Vin Diesel
Fotó: LUCA CARLINO / NurPhoto / AFP

A vetítése előtt megemlékezett néhai barátjáról, Paul Walkerről, és beszéde közben elsírta magát. Paul Walker 2013 novemberében, 40 évesen halt meg autóbalesetben.

Paul Walker lánya is ott volt Vin Diesel mellett

A teremben ott volt Paul Walker lánya, Meadow Walker is, akit Diesel a keresztlányaként szeret.

A színész megölelte a 27 éves nőt, majd arról beszélt, milyen különös érzés, hogy Meadow most ugyanabban az életkorban nézi újra a filmet, mint amennyi az édesapja volt a forgatás idején. 

Diesel szerint Paul nagyon büszke lenne a lányára – számolt be a Page Six.

US actor Vin Diesel embraces US model and actress Meadow Rain Walker as they arrive for the screening of the film "The Fast and the Furious" at the 79th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France on May 13, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Vin Diesel amerikai színész öleli Meadow Rain Walker amerikai modellt és színésznőt, amint megérkeznek a Halálos iramban című film vetítésére a 79. cannes-i filmfesztiválon, Cannes-ban
Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Jön a nagy lezárás

Vin Diesel a közönségnek azt is elárulta, hogy a Halálos iramban utolsó része, a Fast Forever 2028-ban érkezhet. A színész szerint a rajongók szeretete és hűsége az oka annak, hogy méltó finálét szeretnének adni a történetnek.

Ez is érdekelheti:

Elkezdődött a cannes-i filmfesztivál, tündöklő estélyikben jelentek meg a legidősebb sztárok is – galéria

Kezdetét vette a filmes világ egyik leghíresebb eseménye. A 79. cannes-i filmfesztivál május 23-ig tart, az eseményen számos világsztár jelenik meg. A megnyitón a legszebb estélyi ruhákban és szmokingokban tűntek fel a hírességek, köztük olyan színészek és színésznők is, akik évtizedek óta a filmes iparban mozognak.

Megdöbbentek a rajongók: drasztikusan megváltozott Gillian Anderson

Az X-akták sztárja ezúttal szakított ikonikus, sima szőke frizurájával. Gillian Anderson vadonatúj külsővel jelent meg a 79. Cannes-i Filmfesztivál vörös szőnyegén.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!