Több halálos áldozat egy kirándulóhajón – vírusos fertőzés gyanúja merült fel

Három ember meghalt feltehetően hantavírus-fertőzés miatt egy kirándulóhajón az Atlanti-óceánon - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vasárnap.

A vírus okozta megbetegedések ügyében nemzetközi vizsgálat indult - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Több ember meghalt feltehetően hantavírus-fertőzésben egy kirándulóhajón az Atlanti-óceánon

A WHO tájékoztatása szerint három másik ember is megfertőződhetett. Az Egészségügyi Világszervezet az AP amerikai hírügynökségnek eljuttatott közleményében hangsúlyozta, hogy a vizsgálat ugyan még zajlik, de legalább egy esetben megerősítették a vérzéses lázzal járó betegséget.

Az egyik fertőzöttet jelenleg egy dél-afrikai kórház intenzív osztályán ápolják, a WHO pedig az ottani hatóságokkal azon dolgozik, hogy a tünteket mutató másik két utast is evakuálják a fedélzetről. A WHO szerint a vírus főleg rágcsálók vizeletével és a száraz ürülékével terjed.

A WHO ugyan nem azonosította az érintett kirándulóhajót, de a dél-afrikai sajtó szerint a Hondius nevű hajóról van szó, amely Argentínából indult a Zöld-foki Köztársaságba. A tengeri hajóforgalmat nyomon követő MarineTraffic honlap szerint egy holland zászló alatt közlekedő hajóról van szó, amely vasárnap este a Zöld-foki főváros, Praia kikötőjében tartózkodott.

Ez a vírus végzett Gene Hackman feleségével A hantavírusokat rágcsálók terjesztik, és halálos légzőszervi és vesebetegségeket okozhatnak embereknél. Ilyen vírus végzett nemrégiben Betsy Arakawával, Gene Hackman színész feleségével. Érkezhet az újabb koronavírus, nem is akárhonnan Újabb világjárvány küszöbén állunk? Egy kelet-afrikai denevérből izolált koronavírus elvben képes lehet az emberi tüdősejtekbe belépni. A valóságban még nem történt emberi fertőzés, de a bioinformatikai modellezés felhívja a figyelmet egy potenciális veszélyforrásra.



