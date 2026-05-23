Ezt most minden Windows-felhasználónak ellenőriznie kell – súlyos veszély fenyegeti a rendszert

Két aktívan kihasznált sebezhetőséget javított a Windows 10 és a Windows 11 gyári Defender vírusirtójában a Microsoft. A vállalat szerint a problémák a Microsoft Malware Protection Engine és a Defender Antimalware Platform komponenseket érintik, és a számítógépezőknek érdemes azonnal ellenőrizniük, hogy települtek-e már a legújabb verzióik - számolt be a Bleeping Computer.

Az egyik sebezhetőség jogosultságkiterjesztést tesz lehetővé, a másik hiba pedig szolgáltatásmegtagadási támadásokat segíthet elő. A két problémát CVE-2026-41091 és CVE-2026-45498 azonosító alatt tartják nyilván, mindkettő magas kockázati besorolást kapott.

Aktívan kihasználják a vírusirtó sebezhetőségeit

Az amerikai CISA kibervédelmi ügynökség mindkét hibát felvette a Known Exploited Vulnerabilities listára, ami azt jelenti, hogy a sérülékenységek bizonyítottan aktív kihasználás alatt állnak, nem csak elméletben jelentenek fenyegetést.

A Microsoft már kiadta a szükséges javításokat, ezek a Windows Update frissítőszolgáltatás jóvoltából sokaknál már automatikusan települtek is. Aki biztosra kíván menni, az a Gépház alkalmazás Windows Update részében futtathat egy manuális frissítéskeresést. Emellett a problémás komponensek verziószámait is ellenőrizheti, ehhez duplán kell kattintani a Tálca jobb szélén lévő pajzs ikonra, majd ott a Beállítások → Névjegy részbe kell navigálni.

A komponensek javított verziói:

Kártevőirtó ügyfélprogram verziója: 4.18.26030.3011-nél újabb

Motor verziója: 1.1.26030.3008-nál újabb

