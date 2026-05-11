Éjszaka bizsereg a lába? Akár vitaminhiány is állhat mögötte

Az Egyesült Királyságban hívták fel a figyelmet arra, hogy a nyugtalan láb szindróma sokaknál összefügghet az alacsony vasszinttel. A vitaminhiány miatt a szervezet nehezebben termelhet dopamint, amely szerepet játszik a lábmozgások szabályozásában, így az érintettek főként este vagy pihenés közben tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket.
Vitaminhiány is állhat az éjszakai panaszok mögött
A vashiány fáradtságot, légszomjat, fejfájást, szapora szívverést, hajhullást és töredező körmöket is okozhat.
Ha valaki gyakran érez bizsergést, égő vagy húzó érzést a lábában, érdemes orvoshoz fordulnia.
A diagnózishoz vérvizsgálat szükséges, az étrend-kiegészítők szedését pedig nem ajánlott szakember megkérdezése nélkül elkezdeni.
Ezek segíthetnek a vasszint javításában
A vasban gazdag ételek közé tartoznak a sötétzöld leveles zöldségek, a húsok, a hüvelyesek, az aszalt gyümölcsök, valamint a vassal dúsított gabonafélék.
A C-vitaminban gazdag ételek, például a paprika, paradicsom vagy citrusfélék segíthetik a vas felszívódását.
Érdemes figyelni arra is, hogy a tea, a kávé és egyes tejtermékek ronthatják a vas hasznosulását, főként akkor, ha közvetlenül vasban gazdag étellel vagy étrend-kiegészítővel együtt fogyasztják őket – hívta fel a figyelmet a The Sun.
