Éjszaka bizsereg a lába? Akár vitaminhiány is állhat mögötte

Kellemetlen, bizsergő érzés a lábakban, éjszakai nyugtalanság és alvászavar is jelezheti, hogy valami nincs rendben a szervezetben. A vitaminhiány egyik gyakori formája, a vashiány akár a nyugtalan láb szindróma tüneteit is felerősítheti.
Az Egyesült Királyságban hívták fel a figyelmet arra, hogy a nyugtalan láb szindróma sokaknál összefügghet az alacsony vasszinttel. A vitaminhiány miatt a szervezet nehezebben termelhet dopamint, amely szerepet játszik a lábmozgások szabályozásában, így az érintettek főként este vagy pihenés közben tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket.

Vitaminhiány is okozhatja az éjszakai lábbizsergést és alvászavart
Vitaminhiány is állhat az éjszakai panaszok mögött

A vashiány fáradtságot, légszomjat, fejfájást, szapora szívverést, hajhullást és töredező körmöket is okozhat. 

Ha valaki gyakran érez bizsergést, égő vagy húzó érzést a lábában, érdemes orvoshoz fordulnia.

A diagnózishoz vérvizsgálat szükséges, az étrend-kiegészítők szedését pedig nem ajánlott szakember megkérdezése nélkül elkezdeni.

Ezek segíthetnek a vasszint javításában

A vasban gazdag ételek közé tartoznak a sötétzöld leveles zöldségek, a húsok, a hüvelyesek, az aszalt gyümölcsök, valamint a vassal dúsított gabonafélék. 

A C-vitaminban gazdag ételek, például a paprika, paradicsom vagy citrusfélék segíthetik a vas felszívódását.

A vas elengedhetetlen a szervezet egészséges működéséhez.
A vas elengedhetetlen a szervezet egészséges működéséhez
Érdemes figyelni arra is, hogy a tea, a kávé és egyes tejtermékek ronthatják a vas hasznosulását, főként akkor, ha közvetlenül vasban gazdag étellel vagy étrend-kiegészítővel együtt fogyasztják őket – hívta fel a figyelmet a The Sun.

