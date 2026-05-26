Botrány Brüsszelben: illegális tevékenységen kapták Ursula von der Leyent

Angel Georgiev bolgár parlamenti képviselő, azzal vádolta meg az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent, hogy törvénytelen és korrupt politikai kapcsolatokat ápolt. Erről a TASZSZ számolt be kedden.

Georgiev szerint Ursula von der Leyen együttműködött a korábbi bolgár miniszterelnökkel, Bojko Boriszovval, aki a GERB, vagyis a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért párt vezetője. A képviselő azt állította, hogy Bulgáriában „mindenki tudja”, hogy Boriszov korrupt, ennek ellenére von der Leyen mégis felhasználta politikai támogatásra, és szerinte jelentős számú szavazatot is ennek köszönhetett.

Ez Európa valódi arca. Szégyen. Mert Európának egyáltalán nem ilyennek kellene lennie

– fogalmazott Angel Georgiev.

A bolgár politikus korábban arról is beszélt, hogy Ursula von der Leyen állítólag rendkívül dühös volt amiatt, hogy Bulgáriában elfogadtak egy törvényt, amely megtiltja az LMBTQ-témák népszerűsítését az iskolákban és az óvodákban.