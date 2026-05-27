Brüsszel riadót fújt: hatalmas pánikot keltett a rendkívüli kijelentésével

A jövőben Európa más országai is ugyanazokkal a biztonsági problémákkal szembesülhetnek, mint amelyekkel jelenleg a balti államok küzdenek, többek között a légtérbe behatoló drónok miatt – jelentette ki kedden Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közel-keleti helyzet EU-ra gyakorolt ​​hatásáról szóló sajtótájékoztatón beszél Brüsszelben, Belgiumban, 2026. április 13-án

Ursula von der Leyen szerint egész Európa veszélybe kerülhet

Korábban Lettországban légiriadót rendeltek el ismeretlen drónok megjelenése miatt. Az iskolákban éppen vizsgák zajlottak, amelyeket félbe kellett szakítani, a gyerekeket pedig evakuálták. Lettország területére korábban többször is ukrán drónok zuhantak, május 7-én pedig egy rezeknei olajtároló is megsérült.

Amit ma önök élnek át, az holnap Európa többi részére is várhat

– mondta von der Leyen Vilniusban, Litvánia, Lettország és Észtország elnökével közös sajtótájékoztatóján.

Az Európai Bizottság elnöke hozzátette: az EU „szisztematikusan” meg fogja szüntetni a biztonsági rendszer hiányosságait, többek között egységesebb riasztási rendszerek és jobb nemzetközi koordináció kialakításával.