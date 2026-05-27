Letarolhatja a baloldal Franciaországot, na ezt nem láttuk jönni

ursula von der leyen

Brüsszel riadót fújt: hatalmas pánikot keltett a rendkívüli kijelentésével

Ursula von der Leyen szerint a balti országokat érő drónincidensek hamarosan Európa más részein is megjelenhetnek. Az Európai Bizottság elnöke Litvániában beszélt a biztonsági rendszer megerősítéséről és a közös európai védelem fontosságáról.
A jövőben Európa más országai is ugyanazokkal a biztonsági problémákkal szembesülhetnek, mint amelyekkel jelenleg a balti államok küzdenek, többek között a légtérbe behatoló drónok miatt – jelentette ki kedden Ursula von der Leyen.

BRUSSELS, BELGIUM - APRIL 13: European Commission President Ursula von der Leyen speaks during the press conference on the impact of the situation in the Middle East on the EU in Brussels, Belgium on April 13, 2026. Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közel-keleti helyzet EU-ra gyakorolt ​​hatásáról szóló sajtótájékoztatón beszél Brüsszelben, Belgiumban, 2026. április 13-án
Fotó: Dursun Aydemir / Anadolu via AFP / Dursun Aydemir / Anadolu via AFP

Ursula von der Leyen szerint egész Európa veszélybe kerülhet

Korábban Lettországban légiriadót rendeltek el ismeretlen drónok megjelenése miatt. Az iskolákban éppen vizsgák zajlottak, amelyeket félbe kellett szakítani, a gyerekeket pedig evakuálták. Lettország területére korábban többször is ukrán drónok zuhantak, május 7-én pedig egy rezeknei olajtároló is megsérült.

Amit ma önök élnek át, az holnap Európa többi részére is várhat

– mondta von der Leyen Vilniusban, Litvánia, Lettország és Észtország elnökével közös sajtótájékoztatóján.

Az Európai Bizottság elnöke hozzátette: az EU „szisztematikusan” meg fogja szüntetni a biztonsági rendszer hiányosságait, többek között egységesebb riasztási rendszerek és jobb nemzetközi koordináció kialakításával.

