Brüsszel riadót fújt: hatalmas pánikot keltett a rendkívüli kijelentésével

A jövőben Európa más országai is ugyanazokkal a biztonsági problémákkal szembesülhetnek, mint amelyekkel jelenleg a balti államok küzdenek, többek között a légtérbe behatoló drónok miatt – jelentette ki kedden Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen szerint egész Európa veszélybe kerülhet
Korábban Lettországban légiriadót rendeltek el ismeretlen drónok megjelenése miatt. Az iskolákban éppen vizsgák zajlottak, amelyeket félbe kellett szakítani, a gyerekeket pedig evakuálták. Lettország területére korábban többször is ukrán drónok zuhantak, május 7-én pedig egy rezeknei olajtároló is megsérült.
Amit ma önök élnek át, az holnap Európa többi részére is várhat
– mondta von der Leyen Vilniusban, Litvánia, Lettország és Észtország elnökével közös sajtótájékoztatóján.
Az Európai Bizottság elnöke hozzátette: az EU „szisztematikusan” meg fogja szüntetni a biztonsági rendszer hiányosságait, többek között egységesebb riasztási rendszerek és jobb nemzetközi koordináció kialakításával.