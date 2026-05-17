Vonat tarolta le a teherautót, mindent elöntött a szennyvíz – videó

Sokkoló vonatbaleset történt az Egyesült Államokban, Virginia államban, ahol egy szerelvény egy szennyvíztartályt szállító teherautóval ütközött. Az ütközésről videó is készült.
Vonat ütközött teherautóval, szennyvíz öntötte el a vonatbaleset helyszínét
A rendőrség szerint a teherautó vezetője nem állt meg a stoptáblánál, hanem a vasúti sínekre hajtott, ahol a mozdony oldalról elütötte a járművet. Az ütközés következtében a teherautó felborult, egy fának csapódott, miközben a szállított szennyvíz az úttestre ömlött. A vonaton tartózkodók közül senki nem sérült meg, a teherautó sofőrjét súlyos állapotban szállították kórházba. A hatóságok még vizsgálják a baleset körülményeit.
Brutális vonatbaleset Babótnál: letarolta az autó végét a személyvonat
Drámai pillanatok játszódtak le vasárnap délelőtt Babótnál, amikor egy személyautó a sínekre hajtott az érkező szerelvény előtt. A vonatbaleset miatt teljesen leállt a forgalom az érintett szakaszon.
„Azt hittük, felborulunk és meghalunk” – megszólalt a Gyomaendrődnél kisiklott vonat utasa – videó
Sikoltozó utasok, porfelhő és az ablakokba csapkodó kövek közepette sodródott a sínekről a Békés InterCity Gyomaendrődnél. A vonatbaleset során kisiklott szerelvény egyik utasa szerint sokan attól féltek, hogy a jármű felborul.