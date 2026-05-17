Vonat tarolta le a teherautót, mindent elöntött a szennyvíz – videó

Sokkoló vonatbaleset történt az Egyesült Államokban, Virginia államban, ahol egy szerelvény egy szennyvíztartályt szállító teherautóval ütközött. Az ütközésről videó is készült.

A rendőrség szerint a teherautó vezetője nem állt meg a stoptáblánál, hanem a vasúti sínekre hajtott, ahol a mozdony oldalról elütötte a járművet. Az ütközés következtében a teherautó felborult, egy fának csapódott, miközben a szállított szennyvíz az úttestre ömlött. A vonaton tartózkodók közül senki nem sérült meg, a teherautó sofőrjét súlyos állapotban szállították kórházba. A hatóságok még vizsgálják a baleset körülményeit.

A locomotive struck a septic truck crossing the tracks in Chesapeake, Virginia, sending the truck flying and leaving the driver with life-threatening injuries. https://t.co/sVkx5pnhq4 pic.twitter.com/ywUJT5Bpum — ABC News (@ABC) May 16, 2026