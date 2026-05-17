Vonat tarolta le a teherautót, mindent elöntött a szennyvíz – videó

A felvételen jól látható, ahogy a szerelvény nagy sebességgel csapódik a sínekre hajtó járműbe. A brutális vonatbalesetben a teherautó sofőrje életveszélyes sérüléseket szenvedett.
Sokkoló vonatbaleset történt az Egyesült Államokban, Virginia államban, ahol egy szerelvény egy szennyvíztartályt szállító teherautóval ütközött. Az ütközésről videó is készült.

Sokkoló vonatbaleset történt az Egyesült Államokban – Fotó: x.com/abc News

Vonat ütközött teherautóval, szennyvíz öntötte el a vonatbaleset helyszínét

A rendőrség szerint a teherautó vezetője nem állt meg a stoptáblánál, hanem a vasúti sínekre hajtott, ahol a mozdony oldalról elütötte a járművet. Az ütközés következtében a teherautó felborult, egy fának csapódott, miközben a szállított szennyvíz az úttestre ömlött. A vonaton tartózkodók közül senki nem sérült meg, a teherautó sofőrjét súlyos állapotban szállították kórházba. A hatóságok még vizsgálják a baleset körülményeit.

Brutális vonatbaleset Babótnál: letarolta az autó végét a személyvonat

Drámai pillanatok játszódtak le vasárnap délelőtt Babótnál, amikor egy személyautó a sínekre hajtott az érkező szerelvény előtt. A vonatbaleset miatt teljesen leállt a forgalom az érintett szakaszon.

 

„Azt hittük, felborulunk és meghalunk” – megszólalt a Gyomaendrődnél kisiklott vonat utasa – videó

Sikoltozó utasok, porfelhő és az ablakokba csapkodó kövek közepette sodródott a sínekről a Békés InterCity Gyomaendrődnél. A vonatbaleset során kisiklott szerelvény egyik utasa szerint sokan attól féltek, hogy a jármű felborul.

 

 

