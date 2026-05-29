Vonattűz bénította meg a közlekedést – utasok ezreit érintik a járatmódosítások

Öt ember sérült meg, közülük ketten súlyosan, amikor péntek tűz ütött ki az Amtrak egyik munkavonatán a New York-i Penn Station közelében. A vonattűz helyi idő szerint hajnali 1:30 körül keletkezett a Hudson folyó alatti egyik vasúti alagútban, a 11-es vágányon. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók: összesen 46 egység és 141 szakember vett részt az oltási munkálatokban - számolt be róla a New York Post.

A tűzoltók órákon át dolgoztak a vonattűz megfékezésén

A hatóságok tájékoztatása szerint az öt sérült mindegyike a vasúttársaság dolgozója volt. Két embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, három másik érintett azonban visszautasította az orvosi ellátást.

Vonattűz miatt állt le a forgalom

A lángok nemcsak a szerelvényt érintették, hanem a felsővezetékeket is megrongálták. Emiatt a New Jersey Transit és a Long Island Rail Road kénytelen volt felfüggeszteni vagy korlátozni több járat közlekedését a Penn Station irányába.

A New Jersey Transit több szerelvényt Hoboken állomására terelt át, ahonnan buszokkal és a PATH vasúti rendszer segítségével szállították tovább az utasokat Manhattanbe. A Long Island Rail Road több vonalát szintén átirányították, egyes járatok pedig a Grand Central pályaudvarra érkeztek a Penn Station helyett.

A Penn Station az Egyesült Államok egyik legforgalmasabb vasúti csomópontja, ezért a közlekedési korlátozások több ezer ingázót és utast érintettek a reggeli órákban.

A tűzoltóknak végül reggel 4:05-re sikerült megfékezniük a lángokat. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a tűz keletkezésének okát. Arról egyelőre nem adtak tájékoztatást, hogy mikor állhat helyre teljesen a forgalom a Penn Station térségében.

