Halálos vulkánkitörés: hiába figyelmeztették a turistákat, elindultak

Tragikus vulkánkitörés történt Indonéziában: a Mount Dukono aktivitása következtében két eltűnt szingapúri túrázó holttestét is megtalálták. A mentőegységek nehéz körülmények között dolgoztak a Halmahera szigetén zajló kutatás során, ahol összesen három ember vesztette életét – írja a Sky News.
Elkerülhető lett volna a tragédia a vulkánkitörés közepette?
A Mount Dukono vasárnapi kitörését követően került elő az eltűnt túrázók holtteste. A mentők szerint a két túrázó egymást átölelve, kőtörmelék alatt feküdt, amikor rájuk bukkantak. A kiemelést a nehéz terepviszonyok és az esőzés is jelentősen lassította, a holttesteket végül egy helyi kórházba szállították boncolásra. A mentést tovább nehezítette, hogy a vulkán aktivitása nem csillapodott: a kitörések péntek óta folyamatosak voltak, a hamufelhő pedig időnként akár 9 km magasra is felnyúlt az égbe.
A hatóságok mintegy 150 embert vezényeltek a keresésre, akik hőkamerás drónokkal vizsgálták át a kráter környékét.
A mentés során egy eltűnt indonéz túrázó halálát is megerősítették, míg 17 ember – köztük hét szingapúri és tíz indonéz állampolgár – túlélte a kitörést.
A helyi rendőrség közlése szerint a hegy megmászása tilos volt, amit figyelmeztető táblák és közösségi médiás üzenetek is jeleztek. Ennek ellenére többen mégis elindultak, sokan közülük online tartalmak készítése miatt. A Mount Dukono jelenleg a harmadik legmagasabb riasztási szinten áll, és a hatóságok minden tevékenységet megtiltottak a krátertől számított 4 km-es körzetben.
